« The Marathon » de Nipsey Hussle obtiendra une expérience d’album en direct en 2021

Le domaine de Nipsey Hussle confirme qu’une expérience visuelle en direct pour célébrer les 10 ans de « The Marathon » arrive en 2021.

Les corpus de travail que Nipsey Hussle a laissés derrière lui rappellent son talent de MC mais c’était Le marathon, en particulier, qui a donné aux gens un aperçu de l’état d’esprit indépendant qui l’a transformé en un entrepreneur certifié. Marquer la première version sous Tout l’argent sans argent, le projet du rappeur vient d’avoir 10 ans hier et son équipe a partagé une déclaration reflétant son impact sur cet anniversaire. « Aujourd’hui marque 10 ans depuis la sortie de #TheMarathon », lit-on sur la page Instagram du Marathon Store. « Il représente l’histoire de la résilience et de la foi inébranlable de Nipsey en sa mission, ainsi que de l’authenticité et de l’honnêteté de son message. C’était aussi la première graine plantée dans la marque Marathon qui a donné des fruits à de nombreuses autres branches que Nipsey a architecturées, comme lui seul le pouvait faire. » Pour commémorer le 10e anniversaire du projet, l’équipe de Nipsey a révélé qu’elle ferait équipe avec Okidoki pour donner vie à une expérience d’album visuel en direct en 2021. «En commémoration de cet anniversaire, nous sommes fiers d’annoncer notre effort de collaboration avec @okidoki pour donner vie à une expérience d’album visuel interactif en direct à venir en 2021. L’expérience donnera aux téléspectateurs et regardera de façon intime l’époque qui a contribué à façonner ce chef-d’œuvre. les gens, les lieux, les histoires et plus encore », lit-on dans l’article. Consultez l’article ci-dessous.