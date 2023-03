The Mandalorian : voici à quoi ressemblent les acteurs en dehors de la série

Disney+

C’est ainsi que les actrices et acteurs de la troisième saison de Le Mandalorien en dehors de la série Disney +.

©IMDBVoici à quoi ressemblent les personnages de la troisième saison de The Mandalorian

Les Mandaloriens, qui vient de sortir sa troisième saison, est l’une des séries les plus réussies sur Disney +, pour cette raison, nous vous disons comment les actrices et les acteurs regardent non seulement à l’écran, mais en dehors de leurs personnages dans la franchise à succès.

Et bien que Pedro Pascal soit le protagoniste et peut-être l’un des acteurs les plus connus aujourd’hui, il y a d’autres acteurs et actrices qui retiendront sûrement votre attention pour à quoi ils ressemblent en dehors des casques, des combinaisons, des effets spéciaux et de leurs personnages en général.

+ Pierre Pascal

l’acteur de Le Mandalorien se distingue tout au long de la série par son caractère de din djarin même quand il porte son casque, cependant, étant l’un des acteurs les plus célèbres aujourd’hui, vous l’avez peut-être déjà vu en dehors de la série.

+ Martí Matulis

Voici Vane, le personnage joué par Marti Matulis qui est un pirate qui arrive à Nevarro avec un groupe de camaradess. Le personnage et ses amis interceptent Din Djarin et Grogu, mais nous ne vous donnerons pas plus de détails pour ne pas révéler de spoilers.

+ Nonso Anozie

L’acteur a prêté sa voix au personnage de Gorian Shard. Bien que l’on ne sache pas grand-chose, c’est l’un des nouveaux rôles de la saison 3 de Le Mandalorien de Disney + et fait partie du groupe qui intercepte Din Djarin sur son navire. Vous reconnaîtrez sûrement l’acteur pour son rôle principal dans la série gourmand.

+Katee Sackoff

L’actrice donne vie à Bo-Katan Kryse. L’actrice a participé à d’autres projets tels que longmire et Autre vie.

+Carl Météos

Carl joue Greef Karga et est connu pour ses rôles dans d’autres productions, telles que rocheux et Développement arrêté.

+Emily Hirondelle

L’actrice, qui est apparue dans La hantise de la Mary Celeste et lundi matin donne vie à L’armurierla leader des Enfants de la Gardeune sorte de guide spirituel du clan.

