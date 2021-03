The Mandalorian Season 2: Review, chaque fan de Star Wars méritait cette série.

La saison 2 de Mandalorian a réalisé des exploits remarquables en une année pleine de retards et de déceptions dans la culture pop: elle a surclassé la saison précédente avec un arc de huit épisodes exaltant et bourré d’action; il offrait une pause hebdomadaire du paysage de l’enfer de 2020; il a mis en place pas moins de trois retombées sans nuire à l’histoire principale, et il a réussi un camée à couper le souffle qui a surpassé même la révélation originale de Baby Yoda dans la première de la série.

Étant donné que tout autre gros morceau de détails de casting a été divulgué en ligne avant la première de la saison, il est particulièrement remarquable que les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni aient pu garder celui-ci secret.

Le seul inconvénient de The Mandalorian étant une émission de télévision est que vous pouvez imaginer comment ces scènes auraient pu fonctionner sur un grand écran avec un public bondé (la fin ravissante de Rogue One vient à l’esprit); mais, il y a quelque chose de magique à pouvoir être témoin de la portée et de la taille de Star Wars d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer en tant qu’enfants dans le confort de votre propre maison.

En tant que fan de Star Wars depuis toujours, il est passionnant de voir l’univers grandir semaine après semaine, révélant des détails sur des parties de la galaxie qui n’ont été discutées qu’en passant mais jamais explorées en profondeur sur le film.

Même la partie la plus autonome (épisode 2, «Le passager») comprenait le développement du personnage nécessaire pour notre héros titulaire, le forçant à se confronter à l’idée que prendre soin d’un enfant n’est pas seulement une question de sécurité physique, mais aussi de ce que vous leur apprendre la responsabilité personnelle.

La saison 2 n’a jamais perdu de vue la relation en son cœur, cultivant soigneusement le lien de Mando et Baby Yoda et permettant à Pedro Pascal de creuser de nouvelles couches dans la personnalité de Din Djarin, malgré la jonglerie avec une flopée de nouveaux personnages comme Boba Fett et Ahsoka Tano, qui étaient en préparation pour leurs propres émissions dérivées.

LIRE LA SUITE: – Grey’s Anatomy Season 17: Review It Montre la bravoure et la bonne volonté de la communauté médicale pendant la pandémie COVID.

La vision du monde de Din a été remise en question tout au long de la saison et il a été poussé hors de sa zone de confort au point que chaque petit pas en avant ressemblait à un pas de géant, aboutissant à une finale de saison triomphante et émotionnellement résonnante qui a été entièrement gagnée en termes de développement de son personnage. .

La deuxième saison de The Mandalorian est une œuvre d’art et de commerce. Il se concentre sur les personnages et les relations les plus importants pour l’intrigue globale tout en consacrant suffisamment d’espace narratif pour créer d’autres personnages et motifs, jetant les bases d’un vaste univers interconnecté qui nous fournira notre solution Star Wars pendant de nombreuses années à viens. C’est une aiguille difficile à enfiler, mais Filoni et Favreau la retirent facilement.

Verdict:

La deuxième saison de The Mandalorian a été l’une des saisons les plus ambitieuses de la télévision de mémoire récente, progressant dans l’histoire continue de Mando et Baby Yoda tout en jetant les bases de trois émissions dérivées et d’un changement sismique d’orientation narrative qui viendra inévitablement dans la saison. 3.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂