The Mandalorian, saison 3: date de sortie sur Disney Plus, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La deuxième saison de « The MandalorianLe sauvetage de Grogu et la réapparition d’un puissant Jedi, Luke Skywalker, ont pris fin, mais ce n’est pas la fin de la série Disney Plus, car la société a confirmé que le troisième volet arriverait en décembre 2021.

Les rumeurs d’une nouvelle saison ont commencé en avril 2020 lorsqu’une source de Variety a révélé: « Nous venons de commencer la pré-production et recherchons plus d’aventures pour le Mandalorian dans la saison 3. »

Ils ont également confirmé que le département de conception de la production avait commencé à travailler sur la saison 3 le 20 avril, et ont expliqué que « les engrenages ont commencé à fonctionner très tôt » parce que le département exige « un délai si long ».

C’est ainsi que Grogu a dit au revoir à Din à la fin de la saison 2 de « The Mandalorian » Se retrouveront-ils? (Photo: Disney +)

QUE SE PASSE LA SAISON 3 DE «THE MANDALORIAN»?

La fin de la deuxième tranche de « The Mandalorian”Des questions de gauche telles que Mando sera-t-il pris dans une guerre civile? Qui sera le nouveau porteur du Darksaber? Qu’arrivera-t-il à Moff Gideon? Grogu reviendra-t-il avec Mano à un moment donné? Ahsoka reviendra-t-il? Quels autres personnages dans « guerre des étoilesApparaîtra? Comment Luke se sépare-t-il de Grogu?

Dans une interview avec People, l’acteur Giancarlo Esposito, qui joue Moff Gideon, a évoqué la troisième saison: «Nous vivons dans un univers immense et [que tiene] beaucoup à explorer. Je pense donc que cette émission commencera à jeter les bases de la profondeur et de l’ampleur de la saison trois et quatre, où vous commencerez vraiment à obtenir des réponses. «

Puisque Grogu sera absent, au moins pour un temps, Mando pourrait se concentrer sur le conflit avec Bo-Katan, qui souhaite devenir le souverain du Mandalore, pour lequel il a besoin du sabre noir. Bien que Din lui ait offert, Gideon a expliqué qu’il doit le gagner au combat pour revendiquer le pouvoir.

D’un autre côté, Gideon a déjà pris le sang dont il avait besoin de Baby Yoda, alors quoi et à qui est-il destiné? Cela pourrait-il être lié à Snoke ou est-ce un nouvel ennemi?

Luke Skywalker a promis de protéger et de former Grogu pour le transformer en Jedi (Photo: Disney +)



BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE «THE MANDALORIAN»

La troisième saison de « The Mandalorian»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DU «MANDALORIEN 3»

Ce sont les acteurs qui reviendront probablement pour le nouveau lot d’épisodes:

Pedro Pascal comme The Mandalorian (Din Djarin)

L’enfant / Grogu

Gina Carano comme Carasynthia « Cara » Dune

Carl Weathers comme Greef Karga

Bill Burr comme Mayfeld

Temuera Morrison comme Boba Fett

Ming-Na Wen comme Fennec Shand

Giancarlo Esposito comme Moff Gideón

Rosario Dawson comme Ahsoka Tano

Probablement Boba Fett reviendra également dans la troisième saison de « The Mandalorian » (Photo: Disney +)

QUAND LA SAISON 3 «THE MANDALORIAN» SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « The Mandalorian« Sera présenté vers Noël 2021 à Disney +.