The Mandalorian: qui peut remplacer Gina Carano dans la série après son limogeage

‘The Mandalorian’ a traversé une semaine compliquée pour sa production, puisque depuis Lucasfilm a confirmé le licenciement de Gina Carano, qui joue dans la série Disney + ‘Cara Dune’ et ils ont rapporté que ne fera partie d’aucun projet ‘Star Wars’, lorsqu’il est mentionné à une exposition personnelle ou un rôle principal dans ‘Rangers of the New Republic’, qui est en cours de développement.

L’étiquette « #FireGinaCarano » est devenu une tendance mercredi lorsque L’actrice a fait une publication dans laquelle elle affirmait qu’être républicaine aux États-Unis aujourd’hui équivaut aux juifs persécutés par les nazis pendant l’Holocauste., et cela ne convenait pas aux fans de la fiction Mandalorian.

Cette situation a nécessité plusieurs jours de débat sur Twitter sur la culture de l’annulation et ce qui est fait dans ces circonstances, mais la vérité est qu’il ne reviendra pas. Les fans ont davantage réfléchi à la série et à ce que seraient ses étapes à partir de maintenant sans le personnage ‘Cara Dune’, alors ils ont pensé à des alternatives pour le remplacer, mais qui a donné leur point de vue était Simon Gallagher du milieu ScreenRant et a souligné une figure du spectacle.







Selon le journaliste, qui devrait remplacer Gina Carano est Bill Burr, qui a joué ‘Migs Mayfeld’ en deux épisodes. L’argument est basé sur cela Dans la deuxième saison, nous avons appris son histoire et sa douleur contre l’Empire en détruisant sa maison des années auparavant, ainsi qu’en étant témoins de mauvais moments pendant la guerre., quelque chose que est assimilé à Cara Dune, qui est originaire de Alderaan, planète détruite par Dark Vador.

Cependant, ce n’est qu’une théorie, car en plus Bavure C’est un grand acteur et a de bonnes relations devant les caméras avec Pedro Pascal. Pendant, Lucasfilm pense comment combler le vide qui partira Carano et pour le moment rien n’a été annoncé sur un nouvel ajout ou l’intrigue de la saison 3.