The Mandalorian: Première de la saison 3 en mai jusqu’en 2022

Mauvaise nouvelle pour ceux qui s’attendent à ce que Disney+ sorte bientôt la troisième saison de « The Mandalorian », puisqu’une nouvelle rumeur laisse entendre qu’elle pourrait atteindre le public jusqu’à fin 2022, puisque sa production ne commencera qu’à la fin 2021 ou début 2022. .

Collider a des sources internes dans la production qui garantissent que la troisième saison tant attendue de « The Mandalorian » ne commencera pas à tourner de si tôt pour diverses raisons. L’un d’eux est dû au fait que les plateaux sonores sont utilisés pour l’achèvement de la mini-série centrée sur « Obi-Wan Kenobi ».

Un autre facteur qui affecte directement le retour de Din Djarin est l’engagement de Pedro Pascal dans « The Last of Us », l’adaptation tant attendue du jeu vidéo du même nom en cours de développement par HBO. Lors d’une récente apparition que Pascal a faite avec Ewan McGregor dans « Actors on Actors », il a avoué que la troisième saison de « The Mandalorian » n’a pas commencé la production.

Cependant, les fans de la saga Star Wars ont une doublure argentée en l’absence de Mando cette année. Les mêmes sources de Collider ont confirmé que Lucasfilm a conclu avec le tournage de « The Book of Boba Fett », un spin-off qui a été annoncé à la fin de la saison, et que son arrivée chez Disney+ pourrait intervenir plus tôt qu’on ne le croit.

Parallèlement aux séries Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm prépare l’arrivée de la série centrée sur Cassian Andor, l’un des personnages principaux du film « Rogue One », donc la franchise n’a pas été complètement abandonnée en préparant d’autres productions liées à cet univers narratif.

Dave Filoni, scénariste et réalisateur de « The Mandalorian », a anticipé en début d’année que lui et Jon Favreau (créateur de la série) réservent des surprises excitantes aux fans, et que « la force est vraiment forte » dans ces nouveaux épisodes, bien que sans donner de détails précis sur le sujet.