The Mandalorian – Luke Skywalker fait-il un retour? Qui trouvera Baby Yoda?

Le dernier épisode de Le Mandalorien: « Chapitre 13: Les Jedi » a attiré tout le monde Guerres des étoiles-Fan Enlevez vos chaussettes. L’épisode produit par Dave Filoni a montré la chérie du public Ahsoka Tano pour la première fois dans un vrai film sur, a révélé le vrai Nom et histoire de Baby Yoda aka The Child et en plus, cela a suscité des acclamations lorsque le nom a été utilisé pour la première fois Grand amiral Thrawn est tombé dans la série d’action en direct.

Ainsi, alors que les fans sont encore en train de traiter ce qui s’est passé vendredi dernier, d’autres réfléchissent déjà à la façon dont les choses se passeront dans les prochaines semaines ou avec le confirmé saison 3 continue.

The Mandalorian – Luke Skywalker fait-il un retour?

Maintenant que l’ancien Jedi Ahsoka Tano a célébré ses grands débuts en live, d’autres membres de la communauté «Star Wars» en veulent un un autre chevalier Jedi retour au grand écran du streaming vidéo – à savoir Luke Skywalker. Mais comment les fans ont-ils eu l’idée que Luke Skywalker pourrait même revenir?

Il y a actuellement une discussion animée et beaucoup de spéculations, car au chapitre 13, Mission pour un futur épisode (probablement le chapitre 14) expliqué en détail.

Mando rencontre Ahsoka, mais elle peut et veut Bébé yoda, dont Nommez maintenant Grogu a été révélé pas au pouvoir instruire. Elle rejette la demande Din Djarin donc de retour et de se référer à la planète Tython. Ici, le Mandalorien est censé rejoindre le Ruines d’un ancien temple Jedi aller et attendre à un certain moment pour un autre Jedi perçoit le temps présent du doué Grogu.

Maintenant, la grande question est: Lequel ou quel Jedi Grogu trouvera-t-il sur Tython?

Il y a trop de Jedi en ce moment, alors 9 NSY (9 ans après la bataille de Yavin), auquel « The Mandalorian » ne joue plus.

Cependant, l’un de ces chevaliers Jedi pourrait être Luke Skywalker, car le canon n’a jamais décrit ce que Luke faisait à ce moment-là. L’année suivante de grande bataille sur Endor et le Chute de l’empereur Luke s’est mis à la recherche de vieilles reliques comme la boussole étoilée sur Pillio (4 NSY). Il a ensuite rétabli l’Ordre Jedi et ouvert une académie connue pour ne pas trop bien faire Ben Solo et le développement de son personnage.

Entre 6 NSY et 28 NSY à 33 NSY il y a, cependant, une énorme lacune dans le canon en ce qui concerne le personnage.

Chronologiquement, Luke Skywalker pourrait s’intégrer parfaitement dans la première série d’action réelle. Et l’artiste montre à quoi ça pourrait ressembler Bosslogic déjà dans sa dernière création.

Ainsi pourrait l’acteur Sebastian Stan comme Luke Skywalker Regardez:

Stan n’est en fait pas étranger ici, après tout, c’est comme ça qu’il joue Bucky Barnes, alors le Soldat de l’hiver dans l’univers cinématographique Marvel. Il fait donc déjà partie de la grande famille Disney et le fait. Le fait qu’il fasse le parfait Luke Skywalker souligne les rêves des fans qui veulent encore plus du célèbre Jedi Knight dans la série réelle.

Stan lui-même a même déclaré en 2017 qu’il jouerait le personnage de Luke Skywalker tout le temps:

«Je veux juste dire que je Luke Skywalkersi quelqu’un me le demandait, je jouerais avec joie à tout moment. »

On ne sait toujours pas si cela se produira. Nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour voir si Disney prévoit un retour ici ou non.

Cependant, ce n’est pas si absurde que cela puisse être Luke Skywalker, après tout, il voulait reconstruire l’Ordre Jedi après la chute de l’Empire et à un certain moment de l’histoire, il cherche certainement l’un ou l’autre étudiant pour son académie.

Les fans espèrent également Cal Kestis

La question est toujours de savoir quel Jedi ce sera finalement que Mando et Grogu se rencontreront. Mais la communauté a un autre favori.

En plus de Luke Skywalker, beaucoup tapotent actuellement Cal Kestis en dehors Star Wars Jedi: Ordre déchu. Cal Kestis a également caché ses compétences après le grande purge des Jedi, l’entrée de l’Ordre 66. Avec les survivants Jedi Cere Junda ils ont décidé de reconstruire l’Ordre Jedi pour le moment, avant de changer d’avis à un moment de leur voyage où ce serait trop dangereux pour les étudiants de Padawan, qui devraient se cacher de Dark Vador et des Inquisiteurs et vivre dans une peur constante.

Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Fallen Order © Electronic Arts / Disney

Le jeu vidéo qui a séduit les fans ainsi que La presse professionnelle convaincue, a une fin ouverte et on ne sait toujours pas ce que sont devenus Cal Kestis et Cere Junda.

Alors que déjà les rumeurs circulent Star Wars Jedi: Fallen Order 2 debout dans la pièce, il est concevable qu’ils perçoivent le présent de Grogu. Peut-être ont-ils changé d’avis après la chute de l’empire? Qui sait?

Selon vous, qui pourrait trouver Grogu sur Tython? Veuillez l’écrire dans les commentaires ci-dessous et en discuter avec nous.

