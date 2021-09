The Mandalorian : le personnage de Star Wars qui pourrait revenir dans la série

Disney+ élargi l’univers de Guerres des étoiles avec des séries comme Le Mandalorien et Le mauvais lot. Les deux ont été très bien accueillis par les fans de la série la plus populaire de la galaxie. Bien entendu, les adeptes de ces aventures sont venus d’une grande déception : la trilogie qui concluait l’histoire des Skywalkers avec les titres Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker.







On sait aussi qu’il existe d’autres séries en développement pour atteindre la plateforme de streaming : Obi-Wan Kenobi, Le livre de Boba Fett et Ahsoka. Ils viendraient tous à Disney+ l’année prochaine et pourrait compter sur le retour des personnages classiques de la franchise ainsi que Luke Skywalker, Ahsoka et Boba Fett est apparu dans l’histoire de Commander, reliant la série Le Mandalorien avec d’autres contenus de Guerres des étoiles.

Maintenant, il y a la possibilité du retour d’un personnage qui a pris de l’importance dans ces aventures de la dernière trilogie présentée au cinéma. On parle de roi, interprétée par marguerite ridley. Les transcendés indiquent que les puissants Jedi pourraient retourner dans l’univers de Guerres des étoiles dans un spectacle de Disney+.

On ne sait toujours pas si roi apparaîtra dans l’un des programmes mentionnés ou s’il y aura un spectacle exclusif pour elle. Il est important de noter que les dirigeants de Lucasfilm sont très satisfaits de la performance de la série de Disney+ et il ne serait pas étrange qu’un personnage de l’importance de roi star dans votre propre entrée.

Mando a eu de grandes aventures. Photo : IMDb.



Pourrait-il apparaître roi dans la troisième saison de Le Mandalorien comme le suggèrent les rumeurs ? Il y a le problème de la continuité dans la saga : la série avec Mando et Grogu Il se situe 20 ans avant les événements présentés dans le film L’ascension de Skywalker. La vérité est que pour quoi roi faire ses débuts dans le monde des séries c’est explorer une période méconnue de cet univers.

