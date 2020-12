The Mandalorian: le nouvel épisode prépare-t-il le spin-off des Rangers?

En tant que membre de La journée des investisseurs de Walt Disney Company 2020 a annoncé Lucasfilm, The Mandalorian sera bientôt deux spin-offs contenir. L’un sera dans les parages Ex-Jedi Ahsoka Tano tourner pendant que l’autre les Rangers de la Nouvelle République devrait être mis au point. Ce dernier aurait pu être mis en place récemment.

Plus précisément dans celui publié ce vendredi 7e épisode la 2ème saison « The Mandalorian » (Chapitre 15). Ce que nous entendons exactement par là, nous vous le dirons dans les lignes suivantes. Puisque nous ne sommes pas sur spoilers massifs Tu étais prévenu.

The Mandalorian: la série spin-off a-t-elle été mise en place?

Récupéré dans le dernier épisode Din Djarin et Cara Dune la criminelle Mayfeld d’un camp pénal de la Nouvelle République. Il est censé les aider avec ça Position du croiseur de Moff Gideon pour les identifier Grogu peut sauver. Le problème: pour obtenir les données que vous voulez, vous devez pénétrer dans une base impériale.

Din et Mayfeld puis habillez-vous et pénétrez dans une telle base, où ils obtiennent les informations dont ils ont besoin. Après leur évasion réussie – et la destruction de la base – notre personnage principal taciturne et Cara disent: Mayfeld devrait disparaître. Un petit témoignage de reconnaissance pour les avoir aidés.

Dessin conceptuel du 15e épisode de « The Mandalorian » – Une préparation pour le spin-off des Rangers de la Nouvelle République? (© Disney / Lucasfilm)

Qu’est-ce qui a à voir avec les Rangers de la Nouvelle République?

Mais comment cet épisode est-il censé être le spin-off Rangers de la nouvelle république préparer si nous faisons ne voir personne dedansqui porte ce nom? Eh bien, un ranger est quelqu’un qui travaille pour le bien d’une communauté commence. Considérons le point dans le Guerres des étoiles-Timeline doit donc protéger principalement contre les vestiges de l’empire être signifié. Donc exactement ce que nous avons vu dans cet épisode.

En détruisant la base Mayfeld a fait exactement cela: Il a défendu les peuples de la planète qui ont souffert de l’Empire. De plus, Cara devrait être en lui un allié possible voir, ce qui pourrait lui être utile à l’avenir pour effectuer d’autres missions de ce genre. Il sait comment fonctionne l’empire, le conduisant à un partenaire précieux faire pour eux. de même pour Fennec Shand, avec lequel elle s’est également bien harmonisée dans l’épisode « The Mandalorian ».

Tout cela est maintenant bien sûr encore une spéculation de notre part, mais nous pourrions ici les débuts d’une équipe expérimenté qui pourrait être le centre d’intérêt de « Rangers of the New Republic ». Quand nous recevrons plus d’informations sur le spin-off et quand la série commencera sur Disney + est actuellement inconnu.

