«  The Mandalorian  »: Katee Sackhoff est en fait l’âge idéal pour Bo-Katan en direct

The Mandalorian la deuxième saison a eu une litanie de surprises à chaque coin de rue. Chaque épisode semble dépasser le dernier en termes de construction du monde et d’apparitions de personnages surprises.

Que ce soit Boba Fett qui se présente ou la simple mention d’Ahsoka Tano, les fans de Star Wars ont reçu de nombreuses références de personnages d’oeufs de Pâques avec de superbes intrigues pour les accompagner. Un autre personnage apparu plus tôt dans l’univers de Star Wars était Bo-Katan Kryze de Katee Sackhoff.

Sackhoff est apparu récemment sur The Mandalorian comme son ancien personnage. Ce n’est pas la première fois dans Star Wars que quelqu’un retombe dans un ancien rôle (Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher, n’importe qui?), Mais Sackhoff est l’acteur le plus récent à le faire. Cela soulève la question: l’âge de Sackhoff correspond-il à l’âge de son personnage?

Qui est Bo-Katan?

Selon la banque de données Star Wars, Bo-Katan est un guerrier Mandalorian légendaire. Elle fait partie du groupe terroriste Mandalorian connu sous le nom de Death Watch, servant sous Pre Vizsla. Death Watch était dédié à ramener Mandalore à sa culture de guerriers. Elle et Vizsla finissent par former une alliance à contrecœur avec Dark Maul pour tenter de reprendre le contrôle de Mandalore.

Sa sœur était la duchesse Satine Kryze, un dirigeant pacifique qui a été tué aux mains de Maul. Elle finit par convaincre la République de lui permettre d’utiliser des membres de la 501e Légion contre les forces de Maul dans ce qui est devenu connu sous le nom de «Le siège de Mandalore». Elle se battra plus tard contre l’Empire quand ils prirent le contrôle de sa planète, s’alignant avec l’ancien Jedi Ahsoka Tano.

Bo-Katan a été repéré le plus récemment dans un épisode de The Mandalorian, apparaissant des années plus tard pour aider Mando à sortir d’un bourrage. Selon l’émission, elle essaie de trouver Moff Gideon pour récupérer le Dark Saber, un ancien artefact Mandalorian. Bo-Katan a été exprimé et joué en live-action par Sackhoff. Mais les âges du personnage et de la personne qui la jouent correspondent-ils?

‘The Mandalorian’: Quel âge a Katee Sackhoff?

Katee Sackhoff | Jennifer Lourie / Getty Images

Selon son profil IMDb, Sackhoff vient d’avoir 40 ans cette année. Sackhoff a fourni la voix de Bo-Katan à travers deux séries animées: La guerre des clones et Rebelles. Elle a récemment fait une apparition en direct dans la deuxième saison de The Mandalorian. Sackhoff a joué de nombreux autres rôles de voix off dans des émissions de télévision et des jeux vidéo.

Elle a également fait plusieurs apparitions en direct dans des films et des émissions de télévision comme Battlestar Galactica, Law and Order: SVU, et 24.

Faire du travail de voix off est une compétence différente de celle du jeu en direct, mais il est clair que Sackhoff a les côtelettes pour faire les deux. L’équipe créative en charge de l’univers Star Wars l’a remarqué, c’est pourquoi ils l’ont projetée sur plusieurs émissions.

Mais le casting a-t-il un sens en fonction de la période de temps qui s’écoule entre les différents spectacles dont elle fait partie?

Pourquoi Katee Sackhoff est l’âge idéal pour jouer à Bo-Katan

Sackhoff est en fait l’âge idéal pour jouer à Bo-Katan en raison du temps écoulé entre les émissions animées sur lesquelles elle apparaît et The Mandalorian.

Un fil Reddit dédié à discuter de cela présentait un fan qui ne pouvait presque pas y croire:

«J’ai dû me rappeler que Katee Sackhoff est plus âgée qu’elle en a l’air parce que mon premier instinct était qu’elle avait l’air trop jeune pour jouer à Bo-Katan.

Bo-Katan est très jeune pendant la guerre des clones. Environ 20 ans s’écoulent entre la guerre des clones et les événements de The Mandalorian – peut-être un peu plus. Cela la ferait au début de la quarantaine lorsqu’elle rencontrerait Mando. Parce qu’elle ne prêtait sa voix que dans les premiers versements, son âge n’avait pas autant d’importance. Maintenant, elle a le bon âge et cherche à retirer Bo-Katan en chair et en os.

Cela a donné aux fans de Star Wars une transition transparente pour le personnage. Ils peuvent à nouveau profiter de la performance de Sackhoff, mais cette fois dans un support différent.