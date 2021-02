The Mandalorian bat toujours WandaVision dans Disney + Viewership

The Mandalorian le nombre de vues est en hausse WandaVision, qui est la dernière série sur Disney +. La première série Marvel Cinematic Universe domine actuellement les médias sociaux alors que les fans essaient de comprendre ce qui se passe dans la réalité actuelle de Wanda Maximoff. Comme le premier live-action Guerres des étoiles séries, WandaVision diffuse de nouveaux épisodes chaque semaine, et ses téléspectateurs sont accrochés. La semaine entre les épisodes offre à chacun la possibilité de publier ses théories en ligne, et c’est aussi The Mandalorian travaillé. Peu importe comment vous le découpez, Disney Plus est toujours le grand gagnant.

Selon Parrot Analytics, WandaVision est 60 fois « plus désirable » qu’une émission de télévision moyenne. Il convient de noter que la société d’analyse ne dispose pas de chiffres de streaming exacts de Disney +, ni de Netflix. Les grands chiffres ne devraient pas surprendre quiconque prête attention à ce que Marvel Studios a fait au cours de la dernière décennie. cependant, The Mandalorian est légèrement « plus souhaitable » que même WandaVision, avec 63,1 fois plus qu’une série télévisée moyenne. Cela étant dit, il y a un spectacle qui les a tous battus.

Cobra Kai de Netflix est 65,3 « plus souhaitable » que toute autre chose en termes d’émissions en streaming. « WandaVision a grimpé d’une place dans le classement cette semaine. Il a finalement frappé Choses étranges sur le top 3 des originaux numériques, « selon Parrot Analytics. » Alors que la demande pour cet original Disney + a augmenté de 21% cette semaine, il n’a toujours pas été en mesure de renverser The Mandalorian ou Cobra Kai. « Netflix a repris la série incroyablement populaire de YouTube Red, où de nombreux fans de Le Karaté Kid ne savait même pas qu’il existait. Il y a actuellement trois saisons de Cobra Kai se gaver.

Parrot Analytics a ajouté: « Demande post-lancement pour WandaVision a augmenté lentement mais régulièrement. Le calendrier de diffusion hebdomadaire a été le principal facteur de cette lenteur, mais des rebondissements surprises ont maintenu le public engagé et empêché la demande de baisser. WandaVision se révèle être une série de mystères à combustion lente, chaque semaine épluchant une nouvelle couche d’oignon, et à partir de l’épisode 4, les choses commencent à s’améliorer. Il ne serait pas surprenant de voir la première série de MCU apparaître plus haut dans les charts au moment où elle se termine.

Disney + est allé à l’encontre du modèle de sortie de Netflix consistant à publier tous les épisodes à la fois, en faveur d’une sortie hebdomadaire télévisée traditionnelle. Cobra Kai les téléspectateurs peuvent continuer et regarder trois saisons, tandis que Guerres des étoiles les fans peuvent désormais diffuser deux saisons complètes de The Mandalorian. WandaVision continue de diffuser de nouveaux épisodes chaque semaine et le fera le mois prochain, alors que les fans se tournent vers Le faucon et le soldat de l’hiver, qui commence à diffuser en mars. L’émission ressemble à une offre MCU plus traditionnelle, il sera donc intéressant de voir où ses numéros aboutissent lors de sa première. Les données d’audience ont été initialement rapportées par Parrot Analytics.

Sujets: Disney Plus, The Mandalorian, WandaVision