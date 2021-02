The Little Things de Denzel Washington remporte le box-office du week-end du Super Bowl avec 2,1 M €

Les petites choses a pris la première place au box-office de ce week-end. Le film, qui met en vedette Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto, a pu rapporter 2,1 millions de dollars sur le super Bowl weekend. Au moment d’écrire ces lignes, Les petites choses a gagné plus de 7,8 millions de dollars au pays, pour un total de 13 millions de dollars à l’échelle mondiale. Leto a remporté une nomination aux Golden Globes pour son rôle dans le film, qui est également actuellement diffusé sur HBO Max.

super Bowl Le week-end est généralement assez difficile au box-office, mais cette année est encore plus difficile, grâce à la crise de santé publique. Plus de 60% des cinémas en Amérique du Nord sont actuellement fermés, bien que les analystes prévoient qu’ils pourront rouvrir d’ici la fin de l’été, ou peut-être au début de l’automne. Alors que les chiffres du box-office continuent de baisser, des studios, comme Warner Bros., expérimentent des premières en streaming associées à des sorties en salles. Les petites choses sera disponible sur HBO Max jusqu’à début mars, tandis que Wonder Woman 1984 vient d’être supprimé du service de streaming.

Les Croods: un nouvel âge est resté numéro 2 ce week-end après avoir gagné 1,7 million de dollars. Le film familial d’animation a été un revenu régulier au box-office depuis son ouverture dans les cinémas il y a onze semaines. À ce jour, le film a rapporté 147,6 millions de dollars dans le monde. Liam Neeson’s Le tireur d’élite a pu prendre la troisième place avec 1 million de dollars. Le thriller d’action a été en mesure de rapporter près de 11 millions de dollars dans le monde depuis son ouverture en salles il y a quatre semaines.

Wonder Woman 1984 a pris la quatrième position ce week-end avec seulement 905 000 €. La suite a reçu des critiques mitigées de la part des fans et des critiques et n’est plus disponible en streaming sur HBO Max. Au moment d’écrire ces lignes, il a rapporté 154,5 millions de dollars dans le monde. Chasseur de monstre est resté au numéro cinq ce week-end après avoir rapporté 585K €, tandis que Tom Hanks Nouvelles du monde est arrivé au numéro six avec 400 000 €. Le film est également disponible pour diffuser à la maison.

Jeune femme prometteuse, qui vient de remporter quatre nominations aux Golden Globes, a pris la septième position ce week-end avec 220K €. Carey Mulligan est nominée pour la meilleure actrice dans un film dramatique, alors qu’elle continue de recueillir des éloges pour le rôle. Fatale est arrivé huitième ce week-end avec 170 000 €, tandis que La guerre avec grand-père coincé pour sa 18e semaine après avoir encaissé 176000 € supplémentaires. Finalement, Earwig et la sorcière a fait ses débuts et a couronné la semaine avec 99K €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

