The Last of Us obtient une adaptation télévisée, grâce à un partenariat entre PlayStation Productions et HBO. Nous connaissons le projet depuis un certain temps, mais le tournage ayant commencé au Canada, des informations et des images ont commencé à émerger en ligne, et tout semble assez encourageant jusqu’à présent. Dans une nouvelle interview avec la BBC, Bella Ramsey, qui incarne Ellie, parle de la série et de ce que c’est que d’être sur le plateau.

Elle dit qu’il y a « pas mal de fans du jeu » parmi l’équipage, qui ont tous exprimé à quel point la série est fidèle aux titres de Naughty Dog. Ramsey dit qu’ils lui ont dit que les décors avaient l’impression d' »entrer dans le jeu », ce qui semble certainement être un bon signe.

Au cas où vous l’auriez manqué, un tas de nouvelles images de l’émission sont arrivées sur Twitter plus tôt cette semaine, montrant les décors et certains des détails les plus fins (ainsi qu’un aperçu de Joel de Pedro Pascal, bien qu’avec un masque facial sur ). D’où nous sommes assis, tout a l’air très bien.

Ramsey parle également du rôle, affirmant que cela « semble définitivement être la plus grande chose » qu’elle ait faite jusqu’à présent. Elle le décrit comme « un privilège complet et un honneur ».

La série HBO de The Last of Us est actuellement en production, sans date de sortie définitive pour le moment. Êtes-vous impatient de regarder cela quand il arrivera finalement? Recherchez les cliqueurs dans la section des commentaires ci-dessous.