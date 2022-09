The Last of Us Part 1 : Ce sont les différences entre Remaster et Remake

Le dernier d’entre nous, partie 1 sera bientôt sur le marché et avec lui un remake. Il y avait déjà un remaster du jeu PS3, avec l’édition définitive pour la PS4. Nous clarifions quelles sont les différences et montrons dans la vidéo ce qui s’est amélioré.

The Last of Us Part 1 : Cela rend le remake différent du remaster

C’est de cela qu’il s’agit : « The Last of Us » sortira à nouveau demain d’une manière nouvelle et encore plus belle. À l’origine, Naughty Dogs est devenu un méga hit sorti pour la PS3 en 2013, puis il y a eu une version remasterisée en 2014 pour la PS4. Maintenant cela suit Remake PS5.

Quelle est la différence? Fondamentalement, les remasters et les remakes diffèrent en ce sens qu’un remaster n’intègre souvent que des textures HD et augmente la résolution, tandis qu’un remake inclut généralement l’ensemble du graphique, y compris l’environnement. completement nouveau établi.

C’est également le cas avec The Last of Us Part 1 : Les modèles de personnages ont été entièrement repensés, ce qui se traduit par des animations faciales particulièrement réalistes les flux. L’architecture des niveaux a été conservée, mais les détails ont été augmentés Éclairage considérablement amélioré et beaucoup plus.

Vous pouvez le voir en détail dans notre grande vidéo de comparaison Regarder:

Cinématiques dans les graphismes de jeu en temps réel : Alors que l’original utilise toujours des cinématiques pré-rendues, cette fois, elles sont dans les graphismes du jeu. Cela les rend non seulement plus beau et plus réaliste à regarder, mais aussi mieux s’intégrer dans le reste du jeu.

Peu de choses ont changé en termes de gameplay : Alors que les graphismes ont fait un véritable bond en avant, le gameplay lui-même reste presque exactement le même que celui que nous avions vu dans l’original il y a neuf ans. la L’IA de certains adversaires s’est légèrement amélioréemais c’était tout.

Beaucoup plus d’accessibilité & d’accessibilité : En retour, nous obtenons beaucoup de nouvelles options pour personnaliser le jeu pour plus d’accessibilité. Nous sommes autorisés à activer le contraste, sauter des énigmes et faire de nombreux réglages.

Également Manette PS5 DualSense et le son fléchir correctement leurs muscles dans « The Last of Us Part 1 ». En d’autres termes : Les fonctionnalités de la manette sont très agréablement utilisées en termes de retour haptique et le son n’a jamais été aussi bon.

notre grand Revue 45secondes.fr de The Last of Us Part 1 vous pouvez trouver ici.

Comment aimez-vous le remake? Avez-vous encore frappé, ou avez-vous espéré plus et vous êtes contenté du remaster ? Dites le nous dans les commentaires.