The Last of Us: l’actrice d’Ellie, Bella Ramsey, est fluide ou non binaire

Le dernier d’entre nous-L’actrice Bella Ramsey explique dans une interview que son genre a toujours été très fluide. Avant tout, elle se considère comme une personne et ne se soucie tout simplement pas des pronoms utilisés pour parler d’elle. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

La star de The Last of Us, Bella Ramsey, coche non binaire lorsqu’elle est disponible

C’est de cela qu’il s’agit : HBO sortira le dans quelques jours Adaptation en série du jeu The Last of Us. Dans celui-ci, Bella Ramsey prend le rôle d’Ellie. Jusqu’ici L’adaptation cinématographique a été très bien accueillie par la critique et jouit d’une grande popularité avant même le départ.

Vous pouvez en obtenir un ici Bande-annonce de la série HBO Regardez avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie :

Dans une longue interview du New York Times, Bella Ramsey parle également de son identité de genre, entre autres. Elle se décrit comme genre fluide et déclare généralement non binaire pour les entrées de genresi la possibilité existe.

La construction sociale du genre avoir l’acteur occupé dès son plus jeune âge. Par exemple, elle aimait quand les gens parlaient d’elle comme « il », ce qu’elle trouvait toujours excitant.

« Je suppose que mon sexe a toujours été très fluide. »

Cependant, Bella Ramsey ne se soucie plus beaucoup de avec quels pronoms elle est visée.

« Tout d’abord, je ne suis qu’une personne. Être appelé un nom n’est pas quelque chose que j’apprécie particulièrement, mais je me fous des pronoms. »

