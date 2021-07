The Last of Us de HBO voulait Matthew McConaughey dans le rôle de Joel, mais il a dit non merci ?

Bien que l’on sache peu de choses sur le casting de la prochaine adaptation télévisée de HBO du jeu vidéo à succès, Le dernier d’entre nous, on sait que Bella Ramsey et Pedro Pascal joueront les rôles principaux d’Ellie et Joel. Cependant, selon une nouvelle affirmation de l’initié DanielRPK, une autre star majeure s’est offerte le premier rôle, Matthew McConaughey. Malheureusement pour ses fans, l’acteur n’était pas intéressé par le rôle, ce qui a conduit à Le Mandalorienc’est Pascal qui prend la tête à la place.

Lorsque l’annonce du casting a été faite à l’origine, la nouvelle a reçu une réponse mitigée de la part des fans. Certains se sont réjouis de la nomination de Pascal, qui a vu sa notoriété s’élever énormément grâce à son Guerres des étoiles l’implication de la franchise, tandis que d’autres étaient moins convaincus. Savoir que Pascal n’était pas le premier candidat pour le poste rendra sa nomination meilleure ou pire est quelque chose qui divisera probablement à nouveau l’opinion; amenant certains à se demander ce qui aurait pu être si Matthew McConaughey a pris le rôle, lorsque la série arrive enfin.

Bien que la rumeur ne soit que cela, et comme pour beaucoup de ces chuchotements, cela peut ou non être le cas, il y a aussi une suggestion que de nouveaux Lame l’acteur Mahershala Ali était également en lice pour le rôle de Joël devant Pascal. Cependant, cela ne signifie pas que les fans des jeux n’obtiendront pas un produit final moins supérieur ; car bon nombre des plus grandes pièces de moulage n’ont pas toujours été conformes au plan d’origine. Tom Selleck étant à l’origine considéré comme Indiana Jones en est un exemple, ou Eric Stoltz en train de commencer le tournage de Retour vers le futur avant le choix initial, Michael J Fox, a pu assumer le rôle.

Le dernier d’entre nous est basé sur la populaire série de jeux vidéo, dans laquelle les joueurs incarnent Joel, un contrebandier qui doit aider une adolescente, Ellie, à se frayer un chemin à travers une version post-apocalyptique de l’Amérique tout en combattant des humains hostiles et violents et des monstres cannibales . Le jeu vidéo est sorti en 2013 et est devenu un succès populaire sur la PlayStation 3 et plus tard en tant qu’édition remasterisée sur la PlayStation 4. Un contenu supplémentaire supplémentaire a ensuite été mis à disposition avant l’arrivée d’une suite en 2020.

L’émission télévisée a été développée par l’auteur du jeu original, Neil Druckmann, avec Craig Mazin, dont les travaux précédents incluent Tchernobyl, La gueule de bois partie II et Le chasseur. Avec les deux protagonistes, les autres acteurs connus sont Merle Dandrige, reprenant le rôle de Marlene qu’elle a joué dans le jeu original et sa suite, et Gabriel Luna, qui est apparu dans Ville méchante et Agents du SHIELD. ainsi que ceux de 2019 La suite de Terminator Dark Fate.

HBO n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la série, mais elle est actuellement en pré-production et le tournage devrait commencer en juillet. Sur la base des récents calendriers de tournage, il est peu probable que nous voyions le produit final avant la fin de 2022, mais nous pourrions avoir un premier aperçu du tournage dans les mois à venir au fur et à mesure que le tournage commencera.

Sujets : Le dernier d’entre nous, HBO Max