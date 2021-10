The Last of Us 2 rejoint PS Now aux côtés de Fallout 76, Final Fantasy VIII et plus

Mettre à jour: Sony a confirmé la PS maintenant programmation pour octobre 2021, qui comprend The Last of Us: Part II, comme on l’avait déjà dit. L’épopée d’horreur de survie de Naughty Dog sera disponible jusqu’au 3 janvier 2021. Vous pourrez diffuser ou télécharger le jeu sur une PlayStation 5 ou PS4, et vous obtiendrez même de meilleures performances sur la console de nouvelle génération de Sony.

La programmation complète du mois comprend :

C’est incontestablement une bonne sélection pour la mise à jour PS Now d’octobre 2021, mais êtes-vous satisfait de l’offre ? Faites-nous savoir lequel de ces jeux vous jouerez dans la section commentaires ci-dessous, et n’oubliez pas que vous pouvez vous référer à une liste complète de Tous les jeux PS Now via le lien.

Article original: Captures d’écran de PS maintenant la mise à jour d’octobre 2021 semble circuler en ligne, bien que nous ayons actuellement été en mesure de les corroborer par nous-mêmes. Les images montrent de nouveaux ajouts The Last of Us: Part II, Fallout 76, Final Fantasy VIII Remastered et Encore un autre Zombie Defense HD. Sony a déjà confirmé que la suite classique de Square Enix sur PS1 serait ajoutée le 5 octobre.

En supposant que cela soit exact, il est possible que d’autres jeux soient ajoutés en octobre 2021, car seule une capture d’écran partielle peut être vue. Pourtant, ce serait une sélection solide même sans extras: The Last of Us: Part II est évidemment l’un des meilleurs jeux de la plate-forme, et Fallout 76 a beaucoup évolué depuis son lancement. Son ajout est curieux, nous le supposons, étant donné que Microsoft possède désormais Bethesda et que des titres comme Dishonored 2 ont récemment été supprimés du service d’abonnement de Sony.

Une annonce officielle sera faite la semaine prochaine, vous n’aurez donc pas à attendre trop longtemps pour la confirmation. En attendant, faites-nous savoir si vous seriez satisfait de ces titres dans la section commentaires ci-dessous.