The Last of Us 2 gagne aux Game Awards et devient GOTY

Le dernier d’entre nous 2 est le grand gagnant Les Game Awards. L’aventure d’action cinématographique de Naughty Dog a été nommée lors de la cérémonie de remise des prix Jeu de l’année excellent et a donc reçu le prix le plus important.

The Last of Us 2 est nommé jeu de l’année

Avec cela, « The Last of Us 2 » l’emporte sur les nominés suivants, qui ont également eu une chance au GotY Award:

Les fans ne sont pas d’accord: Pour la catégorie Voix du joueur les fans et les joueurs eux-mêmes votent pour leur meilleur match en 2020. Cependant, «The Last of Us 2» n’a pas gagné la faveur des joueurs. Vous avez choisi «Ghost of Tsushima» et récompensé le jeu d’action-aventure exclusif à la PS4 avec les Player’s Choice Awards.

The Last of Us 2 est le jeu de l’année 2020. © SIE / Naughty Dog

Nettoyeur: TLoU 2 a remporté un total de 7 prix aux Game Awards

En plus du prix du jeu de l’année, la PS4 Exclusive a pu remporter six autres récompenses. « The Last of Us 2 » a reçu un Game Award dans les catégories suivantes:

Vous pouvez voir tous les nominés et gagnants des Game Awards 2020 ici.

L’actrice Abby honorée pour sa performance

Il y a quelques jours à peine, Sony et Naughty Dog ont sorti une nouvelle bande-annonce pour « The Last of Us 2 », qui est tout au sujet Antagoniste Abby se tourne. Dans le cadre du prix de la «meilleure performance», qui honore la performance de l’actrice Laura Bailey dans le rôle d’Abby, nous prions pour vous Bande annonce encore. Avec cela, Bailey s’est même affirmée contre sa collègue Ashley Johnson, qui a été nominée dans la même catégorie pour son interprétation d’Ellie.

« The Last of Us 2 » est disponible exclusivement sur PS4 depuis cet été. PS5-Les joueurs peuvent même bénéficier du SSD ultra-rapide et de la résolution 4K du titre exceptionnel. De plus, cela retour haptique du contrôleur DualSense prise en charge.

Vous avez manqué les Game Awards? Aucun problème. Dans notre Ticker en direct vous trouverez toutes les récompenses et nouvelles annonces en un mot.

