The Last Duel : Ridley Scott dévoile son nouveau drame médiéval

Après une longue attente, 20th Century Studios a présenté en avant-première le nouveau film du réalisateur acclamé Ridley Scott : « The Last Duel », une adaptation du roman historique du même nom publié en 2004 par Eic Jager, inspiré d’un cas réel qui s’est produit en France au 14ème siècle, mettant en vedette une distribution stellaire de Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer.

« Le Dernier Duel » présente une chronique du procès royal contre Jacques Le Grie (Chauffeur), écuyer du chevalier normand Jean de Carrouges (Damon) après les accusations d’avoir abusé de l’épouse de son seigneur (Comer), qui décide de mettre au péril de sa vie pour élever la voix contre l’outrage qui a été commis contre lui, conduisant les deux hommes à se livrer un duel à mort.

« The Last Duel » a commencé avec le développement de son adaptation en 2015, lorsque Francis Lawrence (Constantine) se chargerait de le réaliser avec un scénario de Shaun Grant (Snowtown). Après la chute du projet, Ridley Scott a annoncé qu’il prendrait le poste en 2019, confirmant les performances d’Affleck et Damon, ainsi que l’ajout de la réalisatrice de télévision Nicole Holofcener en tant que scénariste.

Bien que le rachat de la Fox par Disney ait mis « The Last Duel » dans un état d’incertitude, son développement et sa production se sont poursuivis malgré les retards causés par la pandémie de Covid-19, concluant enfin son tournage en Irlande en octobre 2020. C’est la première fois que l’Affleck et le duo Damon ont joué sur le même film depuis « Jay and Silent Bob Strikes Back » en 2001.

Ridley Scott est largement connu pour l’ampleur épique de chacune de ses productions, se forgeant un nom de grand représentant de la science-fiction grâce à « Blade Runner » ou « Alien », ainsi qu’à la production de drames de guerre tels que « Kingdom of Heaven ». « Ou » Gladiator « , qui est resté depuis sa première en 2000 comme l’une de ses références cinématographiques majeures.

Le duo de Damon et Affleck s’est séparément avéré être l’un des acteurs les plus polyvalents et les plus talentueux d’Hollywood aujourd’hui, une catégorie à laquelle Adam Driver a rejoint ces dernières années, étant même considéré dans la catégorie « Meilleur acteur » aux Oscars. . « The Last Duel » sortira en salles le 15 octobre.