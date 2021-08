The Kingdom : Aura-t-il une deuxième saison sur Netflix ?

Le Royaume est le dernier grand pari du service de streaming Netflix pour un contenu cent pour cent argentin et fait déjà parler de son intrigue intéressante. A ce jour elle reste parmi les plus regardées sur la plateforme du pays et une partie des téléspectateurs qui ont déjà vu ses épisodes veulent savoir si une deuxième saison est en préparation ou non. C’est ce que nous savons !

« L’histoire se concentre sur la vie d’Emilio Vázquez Pena, un pasteur qui se présente pour le poste de vice-président aux prochaines élections en Argentine, cependant, il devra faire face à la nouvelle que son colistier a été assassiné de manière inattendue lors de la cérémonie de clôture Après ce fait, Vázquez Pena en profitera pour devenir le prochain président de la Nation, essayant de déchiffrer qui est le meurtrier et quelles étaient ses causes, tout en se préparant à être le nouveau chef du pays « , donne un aperçu du synopsis officiel du programme.

Le premier opus officiellement publié le 13 août se compose de huit chapitres, qui ont été scénarisés par Marcelo Pineyro Oui Claudia Pineiro. Le casting principal est composé de Diego Peretti (Emilio Vázquez Pena), Chino Darin (Julio Clamens), Nancy Duplaa (Roberta Candia), Joaquin Furriel (Rubén Osorio), Pierre Lanzani (Tadeo Vázquez Pena) et Mercedes moran (Elena Vázquez Pena).

En général les critiques de la presse spécialisée ont été positives, au-delà de quelques avis croisés entre le public. Autres cinémas Il a dit: « Le Royaume parvient à piéger et, à plusieurs endroits, à fasciner »; MicropsyCinéma: « Peut-être que la chose la plus intéressante qu’il a à offrir n’est pas tant dans l’intrigue elle-même mais dans la façon dont elle semble commenter la réalité … et pas seulement celle de l’Argentine »; Oui Page 12 décrit : « Le résultat est un exercice de genre superbe et astucieux, avec une exécution technique fascinante et un affichage de production ».







+ Y aura-t-il une deuxième saison d’El Reino ?

Comme il est courant, Netflix attend les résultats de l’audience de ses 28 premiers jours et y prend une résolution finale, alors Il n’a pas encore été décidé que The Kingdom aura une deuxième saison. Les chiffres atteints seront importants, puisque le streaming a montré que leur pouls ne tremble pas lorsqu’ils baissent le pouce vers leur propre contenu sorti il ​​y a peu de temps.