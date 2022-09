The King Woman ouvre en salles : à quoi s’attendre du film avec Viola Davis

pas de spoilers

La Mujer Rey, un film mettant en vedette Viola Davis, sort en salles avec une histoire basée sur des événements réels que vous ne pouvez pas manquer si vous recherchez de l’action. C’est notre avis SANS SPOILERS !

© UIPThe King Woman : à quoi s’attendre du film avec Viola Davis s’ouvre en salles.

En une semaine plusieurs propositions intéressantes dans les cinémas, comme Argentine 1985 Soit super qui ?, ce jeudi vient l’un des films les plus commentés de ces dernières semaines en raison des commentaires positifs qu’il a reçus après avoir été vu au Festival international du film de Toronto. Il s’agit de La femme roila nouvelle du réalisateur Gina Prince Bythewoodqui avait pour protagonistes Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch, Hero Fiennes-Tiffin, Thuso Mbedu, Jayme Lawson et Adrienne Warren, entre autres. Qu’avons-nous pensé de la bande?

Ce drame historique basé sur des faits réels s’inspire du royaume du Dahomey, l’un des États les plus puissants d’Afrique aux XVIIIe et XIXe siècles. Sa prémisse est centrée sur Nanisca, un général de l’unité militaire appelée Agojie, et Nawi, une recrue ambitieuse. Ensemble, ils combattront des ennemis qui violent leur honneur, asservissent leur peuple et menacent de détruire tout ce pour quoi ils ont vécu.

Dès le début, pratiquement avant de s’asseoir pour regarder le film, rien qu’en voyant le titre on sait qu’on va être plongé dans une histoire dans laquelle les femmes sont les protagonistes et sont les principales combattantes à une époque où elles devaient sans cesse défier leur combativité attitudes. Il est vrai que, comme d’autres productions, il tombe dans la ligne épaisse pour certaines raisons, mais la réalité est qu’il s’agit bien plus que d’essayer de transmettre un message à travers l’écran.

Toujours dans la même veine, le scénario de dana stevens montre plusieurs caractéristiques d’un agenda actuel qui n’ont pas la profondeur qu’elles méritent, mais cela est compensé par une intention claire des coulisses et de l’équipe en général, où la majorité sont des femmes avec une idée de la manière dont les histoires doivent être Raconté. Nous avons ici une histoire qui cherche à devenir un film d’action spectaculaire qui remplit son objectif de divertir, en dehors de vos pensées.

La grande attraction de son intrigue sont ces guerriers qui, au fil des minutes, nous commencerons à en savoir plus sur eux et leurs stratégies, après un début complètement sauvage qui a un impact avec des scènes de bataille et beaucoup de sang, ce qui est toujours le bienvenu devant une industrie .. qui semble être de plus en plus loin de cette grossièreté. Mais non seulement nous trouverons des duels avec des armes, lorsque l’une de ses couches est révélée, nous avons un drame qui génère un climat différent pour deux des personnages principaux.

Le protagoniste du film est Viola Davis, qui une fois de plus nous laisse voir le meilleur de son répertoire tel qu’il nous a habitués, désormais dans un rôle dans lequel il est physiquement sollicité et parvient à le booster notamment. En compagnie de ses stands d’interprétation Thuso Mbédu, brillant dans chacune de ses participations en tant que jeune femme cherchant à faire un saut dans son pays. D’autre part, Lashana Lynch Oui Sheila Attim profitent agréablement de leurs apparences, mais aucune comme Jayme Lawson dans le rôle de Shante.

La femme roi C’est un film qui se charge d’aborder divers thèmes qui peuvent être trop soulignés, mais qui maintient en même temps une idée claire de ce qu’ils veulent montrer et comment ils veulent le faire. Au-delà de cela, l’action et la chorégraphie de combat sont complétées par une narration qui laisse également place aux sentiments intérieurs les plus purs des personnages et à la fin de leurs combats.

