The King : l’incroyable transformation de Jaime Camil en Vicente Fernández

NETFLIX

Le biopic autorisé d’El Charro de Huentitán arrive sur la plateforme de streaming. C’est ce que le protagoniste a dit de son travail dans la série !

©NetflixLe roi, Vicente Fernández, arrive très bientôt.

De plus en plus de biopics captent l’attention des utilisateurs de plateformes de streaming. L’exemple le plus clair de ces dernières semaines a été Elvis, le film réalisé par Baz Luhrmann et mettant en vedette Austin Butler, venu à HBO Max pour voler tous les regards. Mais Netflix ne sera pas en reste et lancera très prochainement un production sous licence revoir l’histoire de Vicente Fernández. Découvrez tout ce que vous devez savoir !

La série viendra ensuite 14 septembre au service d’abonnement et sera intitulé Le roi. En ce sens, il racontera la vie d’El Charro de Huentitán. Et cela vaut la peine de tout raconter sur l’histoire de ce musicien mythique décédé en décembre 2021, après une carrière couronnée de succès qui lui a valu deux Grammy Awards. Qui va l’interpréter ? Rien de moins que Jaime Camil, l’acteur reconnu pour son travail dans les telenovelas telles que le plus beau laid Soit Pour elle je suis eva.

« Des débuts modestes à la célébrité. La vie et la carrière de l’icône de la musique mexicaine Vicente Fernández sur sept décennies», décrit le synopsis officiel de Le Roi, Vicente Fernández diffusé par Netflix. Mais… Comment le protagoniste est-il devenu le chanteur renommé ? À partir de thèmes musicaux de José Alfredo JiménezJaime Camil s’est perfectionné pour interpréter chacune des pièces.

« C’est un projet auquel vous devez faire face avec respect et préparation, mais vous ne pouvez pas laisser le fantôme de votre esprit dissiper ces doutes et ces peurs, car alors vous le ferez mal. Vous devez le faire avec responsabilité et honneur», a fait remarquer l’acteur en dialogue avec Efe. Et il a insisté : «J’ai un peu le vertige après avoir chanté ses chansons car la puissance vocale de Vicente est à respecter« .

De même, il a assuré lors d’une conversation avec Venga la Alegría: «C’est un grand honneur de faire la série autorisée par lui. C’est lui qui a personnellement donné les anecdotes, les histoires de cette série et c’est toujours très agréable de faire un personnage aussi important, pour le Mexique, pour l’Amérique latine, pour la Colombie.”. Ainsi, dès la semaine prochaine, vous pourrez voir les 8 épisodes où Jaime Camil devient Vicente Fernández pour Netflix.

