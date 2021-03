«  The Jacket  » (HBO): Quand le voyage dans le temps est confondu avec une maladie mentale

Les plateformes de streaming, un peu en retrait de la cascade d’actualités qu’est Netflix, mettent au premier plan les avalanches de productions exclusives et de toutes nouvelles sorties, que les téléspectateurs commencent à réclamer avec une cadence hebdomadaire rigoureuse. Mais nous n’insisterons jamais assez pour que les plateformes ont à leur disposition un catalogue de productions back-end de différents distributeurs, des films et des séries qui passaient autrefois inaperçus et qui peuvent donner autant de joie que n’importe quelle série dont la post-production s’est terminée la semaine dernière.

C’est le cas de « The Jacket », un film de 2005 qui vient de débarquer du côté du catalogue HBO, et qui combine assez habilement les récits de voyages dans le temps, une certaine dénonciation des conditions dans lesquelles vivent les personnes atteintes de maladie mentale (dans ce cas précis, stress post-traumatique) et un léger drame romantique entre des personnes qui se trouvent à des moments différents. Un film désagréable et une vraie surprise qui est arrivé sur la plate-forme sans faire de bruit.

Nous apprendrons l’histoire de Jack, un vétéran de la guerre du Golfe qui est grièvement blessé et rentre chez lui. En auto-stop, il est pris en charge par un inconnu, mais au cours de leur voyage ensemble, il tue un policier et Jack est accusé du crime et envoyé dans un hôpital psychiatrique. Là, il fera l’objet d’une thérapie expérimentale qui consiste à être enfermé dans une morgue., immobilisé avec une camisole de force (la « veste » du titre). Et au cours de cette épreuve, il découvre qu’il peut voyager dans le temps et renouer avec les personnes qu’il vient de rencontrer.

« The Jacket » aurait pu être un film purement romantique, dans lequel une personne soumise à une expérience traumatisante a la possibilité de renouer avec ses proches et de racheter ses péchés. Il y a un peu de cela, mais dans les ressorts du scénario, il y a des éléments de science-fiction (mais pas dans son argument: il n’y a pas d’explication logique ou plausible au voyage), ce qui vous permet d’explorer les paradoxes et autres conventions de cela. sujet qui semble être redevenu à la mode.

Adrien Brody, voyageur temporel

Le film s’appuie presque exclusivement sur les interprétations d’Adrien Brody et de Keira Knightley, mais surtout de la première. Avec votre livraison habituelle, Brody a subi un isolement sensoriel et un régime protéiné strict ainsi que des routines et des exercices en prison pour comprendre son caractère.. En fait, il a demandé au réalisateur de l’isoler dans l’entrepôt avec la camisole de force, pour enregistrer ses réactions authentiques. Certaines des horribles attaques de panique subies par le protagoniste sont authentiques.

Bien qu’il soit pratique de ne pas donner trop de détails pour éviter les spoilers, Les fans de science-fiction apprécieront sans aucun doute particulièrement les cascades temporaires que le personnage de Brody effectue, rassemblant des informations à certains moments de sa vie pour les utiliser dans d’autres, dans une course contre son propre destin, puisque le protagoniste sait que cela se terminera de manière tragique. La relation émotionnelle avec le personnage de Knightley et une relation intime vouée à s’estomper, donne un arrière-plan humain à une histoire qui aurait pu être excessivement cérébrale sans cette curieuse romance.

Tout ce méli-mélo de traumatismes et de romance agrémenté de boucles et les écarts par rapport au flux temporel sont dus à la plume du scénariste Massy Tadjedin (parmi les œuvres les plus remarquables, le drame « Just one night », également interprété par Knightley) et de John Maybury, spécialisé dans les documentaires et les clips vidéo, et qui a un autre morceau de fiction avec Knightley à nouveau, l’intéressant «Au bord de l’amour». Un couple de collaborateurs plus aguerris dans le théâtre que dans la science-fiction, ce qui fait sans aucun doute «The Jacket» savoir comment appuyer sur les touches émotionnelles.

Un autre élément intéressant dans « The Jacket » est le psychiatrique, où se développe non seulement une intrigue secondaire intéressante d’un affrontement entre médecins (Kris Kristofferson et Jennifer Jason-Leigh), les deux éléments de « Quelqu’un a survolé le nid de coucou » et « La Jetée », le court métrage expérimental sensationnel sont détectés qui a inspiré «Twelve Monkeys». «The Jacket» est en deçà de ces précédents distingués, mais les pièces sont aux bons endroits et le résultat est aussi frappant qu’il mérite plus d’attention qu’il n’en a reçu une fois.