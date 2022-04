The Hunger Games a révélé le titre de son nouveau film

in

Porte des Lions

La saga mettant en vedette Jennifer Lawrence a annoncé quelle sera la prochaine production à sortir sur grand écran. Il ne sortira qu’à la fin de l’année prochaine.

©IMDBLe premier film date de 2012.

La saga des films avec lesquels Jennifer Lawrence a fini par devenir une star, après ce qui s’est passé en X Men, s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Au milieu de le Cinema Con, Porte des Lions a donné des détails sur ce qui sera le cinquième film Hunger Games à faire partie de cette franchise, qui n’arrivera qu’à la fin de l’année prochaine et n’aura pas l’actrice qui a joué Katniss comme protagoniste.

Au milieu de l’événement cinématographique, le studio a annoncé que Les jeux de la faim Ce sera un spin-off qui servira de préquelle aux quatre films précédents. Cette fois, le long métrage sera également basé sur un livre et c’est celui qui est sorti en 2020 sous le titre The Hunger Games : Ballade d’oiseaux chanteurs et de serpents. Ce titre sera également repris dans le projet qui sera lancé le 17 novembre 2023.

Le nouveau film de Les jeux de la faim sera dirigé par François Laurentqui était en charge de toutes les histoires précédentes de la saga, à l’exception de la première, qui a été réalisée par Gary Ross et créée en 2012. «Ils sont invités à revenir aux jeux. En 2023, le monde découvrira qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent. »pouvait-on lire sur l’écran de cinéma de le Cinema Con où le nouveau titre a été annoncé.

Produit par Nina Jacobson, Brad Simpson et Lawrence lui-mêmele film sera écrit par Michael Arndt et Michael Lesslieavec Susan Collins, le créateur de la saga. D’après le synopsis officiel, ce nouveau film de Les jeux de la faim sera fixé des années avant Neige de Coriolan devenir le « président tyrannique de Panem ». A 18 ans, « Vous verrez une opportunité d’avoir un changement de chance quand ce sera à votre tour d’être le mentor de Lucy Gray Bairdla fille que le 12ème arrondissement déshérité a offert en hommage ».

La somme astronomique récoltée par The Hunger Games

Il est clair que dans Porte des Lions ils n’allaient pas laisser passer l’occasion de faire un nouveau film. La dernière production de la saga à arriver était la deuxième partie de geai moqueur, qui a été publié en 2015 et a rapporté un total de 658,3 millions de dollars. Au total, la saga cinématographique Hunger Games a récolté près de 3 milliards de dollars à travers le monde, le second étant En flammescelui qui a reçu le plus d’argent, avec une somme qui avoisinait les 865 millions de dollars.

