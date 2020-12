« The Hobbit »: Comment le studio a-t-il provoqué la déception du public?

L’adaptation de Peter Jackson de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux » est considérée comme l’une des plus grandes réalisations jamais réalisées dans le cinéma fantastique, remportant un vif succès auprès des critiques, des fans du travail de Tolkien, ainsi que d’un succès commercial sans précédent.

Malheureusement, le retour du cinéaste en Terre du Milieu avec la trilogie inspirée de «Le Hobbit« Il ne serait pas en mesure de captiver le public de la même manière que son prédécesseur. Jed Brophy, qui a joué le nain Nori dans la trilogie, il souligne que cela était dû à la grande intervention du studio lors de la réalisation des films.

L’acteur estime que les problèmes signalés par les fans dans cette deuxième trilogie peuvent être compréhensibles en comparant la façon dont les deux sagas ont été conçues depuis le début.

«Les études ont gêné. Peut-être que je parle trop ici, et probablement si ces gens le découvrent, je serai réprimandé, mais je pense Warner Bros. il a pénétré entre Peter Y ‘Le Hobbit«» L’acteur a commenté dans une interview avec Kiwi Talkz. « Aucune de ces personnes ne sait vraiment comment regarder un scénario et imaginer comment on peut en tirer le meilleur drame. »

L’acteur suggérerait que c’est l’intervention directe du studio dans le projet qui a empêché le cinéaste de pouvoir réaliser sa vision totale à l’écran. « Peter verrait des choses dans le Seigneur des Anneaux‘et j’aurais cette idée incroyable sur la façon dont je pourrais filmer la prochaine scène qui se passait déjà sur le plateau, mais si vous avez des gens qui dictent ce que sera votre journée, alors c’est fini.

La première trilogie de « Le Seigneur des Anneaux« C’était un projet national dans lequel Peter Jackson a investi des années dans son développement, qui remonterait au milieu des années 90 lors du tournage de »Les effrayants», Devenir l’une des productions les plus ambitieuses du cinéma fantastique contemporain.

Au début de l’adaptation, le roman de Tolkien elle était considérée comme une œuvre littéraire dont la longueur, la complexité narrative et le large éventail de personnages rendaient «impossible le tournage». Jackson rassemblerait une équipe qui serait le pionnier de l’application de CGI sur une grande Scale.

Vision de Jackson Cela l’amènerait à filmer les trois tranches simultanément pour économiser les coûts de production, commençant son tournage en octobre 1999, culminant après 14 mois de travail continu. Jackson reviendrait à « Le HobbitSeulement après l’abandon de Guillermo del Toro en tant que réalisateur, bien que je fasse partie de l’équipe de pré-production.

En théorie, Jackson il aurait réalisé un film qu’il n’a pas développé, ce qui aurait eu un effet sur son enthousiasme pour le tournage. De plus, l’adaptation avait été conçue à l’origine comme une histoire racontée en deux parties, devenant une trilogie uniquement sur l’insistance du studio et se traduisant par une expérience épuisante pour le public.