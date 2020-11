The Handmaid’s Tale Saison 4: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les nouvelles tendances

The Handmaid’s Tale a maintenu les fans accro à l’histoire pendant 3 saisons, depuis son avènement sur Hulu en 2017. La bande-annonce de la saison 4 de Handmaid’s Tale est tombée sur la station YouTube officielle de Hulu et a déjà recueilli plus d’un million de points de vue. Découvrez, « Quelle est la date de sortie de The Handmaid’s Tale Saison 4? »

Date de sortie

Hulu a déclaré que bien que la bande-annonce de The Handmaid’s Tale Season 4 soit sortie, la série ne sortira qu’en 2021. D’autre part, la date précise de la sortie de l’émission n’est toujours pas prise en charge. Sa date de sortie initiale était prévue pour l’automne 2020. Cependant, comme la production a été arrêtée en raison du verrouillage du COVID-19, les fans devront attendre longtemps maintenant.

Elisabeth Moss, qui joue le protagoniste de The Handmaid’s Tale, est arrivée à son Instagram le 16 mars 2020, a également informé les amoureux que les créateurs avaient cessé la production de la saison The Handmaid’s Tale. La décision a été prise de garder la santé de leur casting et de leur équipe. L’acteur a ajouté qu’elle avait l’impression que la série était sa vie, ainsi que la distribution et l’équipe étaient comme une famille pour elle, et que leur sécurité était donc sa principale préoccupation.

Distribution et tracé

Représenté comme un homme bon dans les deux premières saisons, l’histoire de Nick a pris un tour dans la saison 3 de «The Handmaids ‘Story», quand il a été envoyé au combat après le Commander in Control et la guerre en cours contre les rebelles à Chicago. Il a découvert qu’il avait agi globalement comme une guerre de Galaad. June est étonnée d’écouter les informations mais n’a jamais la chance d’y faire face avant de se lever et de partir. Le teaser a démontré que Nick pouvait revenir de la ligne de front dans la saison 4.

Bande annonce

Le buzz sur la saison 4 de «The Handmaid’s Tale» a commencé lorsque toute la production cinématographique et télévisée hollywoodienne s’est arrêtée en mars. Le spectacle Hulu était dans les limbes pendant un certain temps plus tard. Et, après avoir attendu un peu la mise à jour du statut de la saison 4, une bande-annonce d’une demi-minute a été publiée.

Le teaser de la saison 4 de The Handmaid’s Tale était comme regarder une lente accumulation. June d’Elizabeth Moss semble plus déterminée que jamais à faire avancer Gilead, laissant le public optimiste sur le fait qu’elle ne fait que commencer. Avec la confirmation de ce teaser, il a été rapporté que la série ne serait présentée en première sur Hulu que chaque année.

D’un autre côté, la nouvelle fantastique est que le teaser, qui était en grande partie composé de scènes de la saison 3, a également révélé quelques nouvelles séquences de la saison 4. Voici la bande-annonce publiée par Hulu Originals:

