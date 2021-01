ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le septième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur»Le Dr Morgan Reznick découvre que la richesse et l’obsession de sa patiente de prolonger sa vie sont une combinaison dangereuse qui pourrait finir par coûter plus que ce qu’il peut se permettre. Pendant ce temps, Shaun a des doutes sur sa relation avec Lea après avoir découvert un secret.

«Le principe d’incertitude» (4×07) s’ouvre avec Lea proposant à Shaun d’avoir des relations sexuelles sous la douche, ce avec quoi le médecin n’est pas d’accord. Alors, Murphy interroge ses collègues pour savoir ce qu’ils en pensent.

Lorsque Shaun rentre à la maison pour trouver sa petite amie en train de fabriquer une machine d’exercice qu’elle veut vendre en ligne, elle explique que c’était un cadeau de son ex-mari, qu’elle a épousé dès qu’il a terminé le lycée et n’en a pas parlé parce qu’elle n’avait pas pensé à lui en ans.

Cette dernière déclaration de Lea amène Shaun à remettre en question l’avenir de leur relation, mais à la fin, Murphy comprend que les deux doivent changer dans la même direction pour continuer leur romance et pour s’assurer qu’il achète une cloche en cas d’urgence.

LES MENSONGES DE LIM

Après son accident de voiture, Audrey Lim tente de reprendre sa vie en ignorant ses traumatismes, alors elle dit qu’elle a vendu sa moto pour acheter une voiture et que la bosse sur sa tête était le résultat d’un coup avec l’armoire de cuisine.

Cependant, Claire découvre son mensonge quand, après son rendez-vous raté avec Ricky, elle arrive chez Lim pour le dîner et voit l’épave de Ducati derrière la voiture d’Audrey.

En revanche, les médecins et les résidents de «Le bon docteur«Ils ont été confrontés à deux cas dans lesquels les partenaires des patients ont dû prendre une décision: partir ou continuer avec leurs partenaires de vie.

Le premier patient a modifié son code génétique pour prolonger sa vie, causant de graves dommages à sa santé. Malgré le fait que sa femme ait accepté de l’accompagner dans son rêve fou, elle l’abandonne lorsque l’homme décide de ne pas subir de traitement pour réparer les dommages causés par son obsession de l’immortalité.

Pendant ce temps, une patiente atteinte du syndrome de Li-Fraumeni (ou LFS) et qui avait déjà surmonté un cancer de la peau et du sein, retourne à l’hôpital avec un hématome et découvre qu’elle a maintenant un cancer de la thyroïde. Bien que son mari ne se sente pas capable de vivre cela à nouveau, il décide finalement de se battre aux côtés de sa femme.