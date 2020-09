The Godfather 3 présentera une nouvelle version et c’est une meilleure fin, selon Coppola lui-même

The Coppola Cut sortira dans certaines salles aux États-Unis en décembre

Le cinéma n’était plus le même après extrait de la trilogie “The Godfather”. L’adaptation au grand écran des romans de Mario Puzo a marqué un avant et un après au cinéma, et peu de gens restent puisqu’ils ne l’ont pas vu. Et si l’opinion publique est d’accord sur quelque chose plus répandu (ce qui ne doit pas toujours être juste) est que la troisième partie de la trilogie de “The Godfather” est la plus faible, à laquelle on attribue peut-être aussi la plus risquée.

Mais il semble que dans ce sentiment général, le directeur de la trilogie lui-même, Francis Ford Coppola il a aussi quelque chose à dire. L’Italo-Américain a travaillé sur une nouvelle clôture de la trilogie, une nouvelle troisième partie, avec des choses différentes. Comme signalé Date limite, cette version (à la Snyder Cut mais en version Coppolana) existe et verra la lumière dans certains théâtres aux États-Unis en décembre prochain par la main de Paramount Pictures.

La nouvelle version de la fermeture de la trilogie Vito Corleone s’appellera “Le Parrain de Mario Puzo, Coda: La mort de Michael Corleone”, et le réalisateur estime que c’est un changement plus que nécessaire: “Je préfère ce nouveau titre car il montre nos intentions les plus originales (se référant à lui-même et à Mario Puzo, co-scénariste du film) et que c’est loin de quoi il a fini par devenir “The Godfather 3”. Pour cette version, j’ai créé un nouveau départ et une nouvelle fin, réorganisé des scènes, des plans, de la musique … Je suis très reconnaissant à Paramount Pictures pour m’avoir laissé faire. ”

La vérité est qu’il est normal que ce troisième volet ait été influencé par les studios et les producteurs, compte tenu du succès des deux premiers films. Nous devrons attendre de voir si nous pouvons voir cette nouvelle version dans les salles espagnoles.

