The Full Nerd: Ce que vous devez savoir sur Ryzen 5000 mobile

AMD a annoncé ses nouvelles puces mobiles Ryzen 5000 basées sur Zen 3 le 12 janvier au CES, et à entendre la société le dire, le superbe Ryzen 4000 de l’année dernière n’était qu’un échauffement.

Bien qu’il reste encore beaucoup à savoir sur la rapidité de la nouvelle puce, on s’attend à ce qu’elle augmente considérablement les performances à un seul thread et offre une meilleure autonomie de la batterie. Mais si vous vous demandez combien de voies PCIe il possède et comment AMD a pu intégrer le Zen 3 dans les ordinateurs portables si rapidement, qui mieux nous le dire que le directeur du marketing technique d’AMD, Robert Hallock, qui nous rejoint dans cette édition spéciale du CES de The Nerd complet.

Hallock nous dit également à quoi s’attendre en ce qui concerne les performances et la durée de vie de la batterie, et quel processeur d’ordinateur portable, selon lui, sera le choix prédominant dans les ordinateurs portables de jeu haut de gamme cette année (la réponse ne vous surprendra pas).

