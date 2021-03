« The Flash » Saison 7 EN LIGNE EN DIRECT via The CW: comment et à quelle heure voir le premier épisode de la nouvelle saison

« Le flash« Au cours de la saison 6, les fans ont suscité beaucoup de sentiments mitigés pour avoir pris fin si brusquement, en raison de la soudaine épidémie de coronavirus (COVID-19). Avec une fin de suspense aussi atypique que la fin des autres saisons, et avec tout dans la série changeant après les crises, la saison 6 était une montagne russe d’émotions, de chagrin et de trahison.

Pendant 6 saisons, « Le flash » il a maintenu une formule similaire pour ses histoires; présente à méchant principal de la saison et demandez aux personnages de le combattre dans chaque épisode jusqu’à ce qu’ils gagnent enfin. Tout cela pendant qu’ils apparaissent méchants mineurs Ils varient de temps en temps.

« Le flash« parvient à garder les choses intéressantes en introduisant différents types de métahumains. Alors que les ennemis les plus importants de la série étaient des speedsters comme Barry, les saisons récentes ont changé les choses. La saison 4 avait Le penseur, la saison 5 avait Cigale et la saison 6 avait Bloodwork Oui Maître du miroir.

Dans cette nouvelle saison, il devrait apporter des réponses définitives à de nombreux phénomènes inexplicables survenus dans le saison 6. La disparition de Iris, et les pouvoirs diminués de Barry ils seront également au centre du prochain épisode. Si vous cherchez plus de détails, continuez à lire. Voici tout ce que nous savons sur la saison 7 de « Le flash».

À QUELLE HEURE «LE FLASH» CHAPITRE 7X1 SERA-T-IL DIFFUSÉ?

Première de l’épisode 1, saison 7 « The Flash » (Photo: The CW)

Saison 7 de « Le flash « a mis beaucoup de temps à atteindre les téléspectateurs, le tournage a été retardé en octobre 2020. La production a également été affectée par un test positif pour le coronavirus au sein de la distribution principale et les fans meurent d’envie de voir revenir Barry Allen.

La série a été renouvelée pour son septième saison en janvier 2020, en outre, la nouvelle est venue qu’un feu vert avait déjà été donné à un saison huit. La sixième partie s’est terminée brusquement, avec le épisode 19 agissant comme la fin. Cela signifie que trois épisodes seront reportés à la partie suivante.

Il y a beaucoup de curiosité de savoir ce qui est arrivé à la femme de Barry, Iris après sa disparition. Le épisode 1 de la saison 7 de « Le flash« La première est prévue le 2 mars 2021 à 20h dans Le CW. L’émission suivra un schéma de lancement hebdomadaire consistant à diffuser un épisode tous les mardis et voici les moments dans différentes parties du monde:

« The Flash » saison 7 première aux États-Unis: 20h00



Ouverture de la saison 7 de « The Flash » en Amérique latine: 20h00



Ouverture de la saison 7 de « The Flash » en Espagne: 2h00

Les créateurs de la série sont déterminés à donner la priorité à la sécurité des acteurs et de l’équipe. Comme la pandémie de coronavirus a déjà soulevé des problèmes pour la production, le nombre total d’épisodes a été indécis jusqu’à présent, et cette information devrait être révélée au fur et à mesure de la progression de l’émission.

OU VOIR LE CHAPITRE 1 DE LA SAISON 7 DE «THE FLASH» EN LIGNE?

La septième saison sera diffusée en première sur The CW et sur les plateformes de streaming. (Photo: La CW)

Vous pouvez voir la première du septième saison de « Le flash » dans Le CW. Si vous manquez sa première originale, vous pouvez aller à Facebook fonctionnaire de Le CW, où l’épisode sera disponible un jour après sa diffusion sur la chaîne. Si vous n’aimez pas regarder la télévision ou si vous n’avez pas la chaîne, vous pouvez vous tourner vers des sites de diffusion en direct comme DirecTV, WBTV ou TNT.

DE QUOI SERA «LE FLASH» CHAPITRE 1 SAISON 7?

L’épisode 1 de la saison 7 s’appellera: « Tous les puits qui finissent bien ». (Photo: le Cw)

Épisode 1 de la septième saison de « Le flash » il s’appelle « Tous les puits qui finissent bien ». Dans l’épisode, une expérience sera menée pour sauver la vitesse de Barry. Mais cela se retournera contre vous, et puits Elle cherchera un moyen de le sauver, mais ses efforts pourraient avoir des conséquences dangereuses.

Cependant, Flash d’équipe fera de son mieux pour remédier à la situation causée par la destruction du Force de vitesse. Pendant ce temps, on ne sait pas où elle est piégée Iris. Dans la finale de la saison précédente, Iris avait progressé dans l’adaptation à Mirrorverse et utilisez leur technologie pour trouver Singh. Mais il ne pouvait pas supporter le poids de tout cela quand il a commencé à se désintégrer.

Cet épisode éclairera son côté de l’histoire et nous découvrirons enfin ce qui lui est arrivé. D’un autre côté, Eva McCulloch est lâche dans Centre ville. Cécile va affronter Rosa Dillon. Le nouveau méchant de cette saison sera connu, Mark Stevens, Aussi connu comme Chillblaine.

Stevens C’est une personne normale aux yeux du public, mais quand la nuit tombe, il devient un voleur utilisant la technologie cryogénique pour se geler et entrer dans les coffres-forts. Gel tueur Il prépare également quelque chose, et il semble qu’il va bientôt avoir un rendez-vous avec quelqu’un que les fans reconnaîtront immédiatement.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 7 «THE FLASH»