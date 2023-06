CC

Le film a eu sa première projection spéciale lors de la tournée de presse en Argentine la semaine dernière.



The Flash : les Muschietti ont parlé de l’importance de Michael Keaton

jeudi prochain arrivera Éclair au grand écran. Après plusieurs années d’attente, nous pourrons voir le titre sur lequel on travaille depuis environ 2017 et qui l’a à Andy Muschietti comme son gérant. Dans ce cadre, le cinéaste argentin a effectué une tournée de presse dans son pays.

Avant son passage par Comic Con Argentine, Andy Muschietti il était avec sa soeur Barbara Muschiettià la projection spéciale du film organisée par Images de Warner Bros.. Là, il a parlé avec le studio de la façon dont eux et sa sœur pensaient à l’apparition de Michael Keaton.

Nous l’avons vu pour la dernière fois en batman revient, qui sait ce qu’il s’est passé, personne ne le sait. On pourrait l’inventer », a commencé le réalisateur. Puis il nota : « Quand vous devez travailler avec un acteur, peu importe à quel point vous l’idolâtrez, peu importe à quel point vous admirez son travail et sa célébrité, vous devez trouver une conversation très humaine. »

convaincre Michael Keaton pour faire partie du film, ils ont dû l’emmener déjeuner dans son restaurant préféré. “J’ai payé moi-même le déjeuner”a dit Barbara Muschietti entre rires Puis il a complété : « On s’est assis, on a mangé et on lui a dit : ‘Écoute, sans toi, on ne peut pas faire ce film. Ce film. Parce qu’il y a tellement de toi dans ce film. Et en plus tu sais Homme chauve-souris Plus que quiconque' ». Et ainsi ils l’ont convaincu.

+ Pourquoi la participation de Michael Keaton a été révélée avant la première

L’idée originale était que personne ne découvrirait que Michael Keaton il allait faire partie du film jusqu’à sa sortie. Cependant, depuis qu’il a rejoint le projet, des détails ont commencé à fuir et ils ont finalement dû révéler ce secret. C’est pourquoi il a joué un rôle crucial dans la campagne publicitaire et les bandes-annonces de Éclair.

