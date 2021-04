« The Flash »: la saison sept aura une courte pause

La saison 7 de « The Flash » est déjà en avance et présentera des changements majeurs dans la série The CW et le développement global de nombreux éléments importants du « Arrowverse », par exemple, l’adieu final à Harrison Wells (joué par Tom Cavanagh ), ainsi que la restauration de la vitesse de Barry Allen (Grant Gustin).

Bien que Barry ait réussi à sauver Iris (Candice Patton) et d’autres de l’univers miroir, le speedster de DC Comics est sur le point de faire face à des défis nouveaux et inattendus avec la manifestation corporelle de la Speed ​​Force, qui a pris une apparence similaire. de sa mère Nora (jouée par Michelle Harrison).

Les événements qui sont sur le point de se produire pourraient entraîner de grands changements dans la mécanique avec laquelle « The Flash » traite son récit, mais les fans devront attendre pour connaître les réponses à leurs questions, car la série entrera dans une pause momentanée, revenant à sa transmission hebdomadaire sur The CW le 4 mai.

Cette pause aura lieu pour séparer l’arc narratif de la saison 6, qui vient de s’achever, et les nouvelles aventures auxquelles Barry Allen et sa compagnie seront confrontés dans les épisodes initialement prévus pour faire partie de la saison. 7. La semaine prochaine, il y aura une répétition du dernier épisode, intitulé «Celui avec les années 90».

Cet épisode aurait présenté Chester (Brandon McKnight) et Cisco (Carlos Valdes) piégés dans une boucle temporelle qui se répète le même jour en 1998. Selon McKnight, cet épisode aurait présenté de grands changements pour son personnage.

McKnight a déclaré à ComicBook que de nombreuses choses de son enfance auxquelles il avait été confronté, il avait pu surmonter grâce à son mandat dans l’équipe Flash, et que le retour à cette étape de sa vie les avait à nouveau affrontés, ce qui a une relation directe. comment vous vous connectez avec d’autres personnes. « Le Flash » sera mis en pause pendant deux semaines avant de reprendre l’activité.