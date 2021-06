The Flash : découvrez le costume de Michael Keaton pour la première fois

L’une des incarnations classiques de Batman se prépare pour son retour triomphal au grand écran. Pendant des années, nous avons vu divers acteurs endosser le manteau du chevalier de Gotham City, chacun avec ses personnalités et ses attributs différents, mais peu ont réussi à se positionner dans la pensée collective des fans de la même manière que Michael Keaton.

L’acteur a joué le personnage pour la première fois en 1989 sous la direction de Tim Burton et devrait revenir au public l’année prochaine grâce au film « The Flash » dont son réalisateur Andy Muschietti a présenté la première image de son costume. , qui présentera à nouveau la combinaison emblématique jaune et noir sur son écusson.

Les fans peuvent être enthousiasmés par cette nouvelle apparition de Keaton à l’écran, car l’acteur (d’une manière qui n’a pas encore été confirmée) jouera à nouveau le même Batman qu’il a joué pour la dernière fois dans « Batman Returns » en 1992, près de 30 des années plus tard, de différence et avec une participation qui sera quelque chose de plus qu’un simple caméo.

« The Batman » fera partie de son casting avec une double portion de Batman, car il a également été prévu que Keaton rejoindra Ben Affleck dans ce film, avec lequel l’acteur fera ses adieux à son rôle dans l’univers élargi de DC dans un histoire qui suivra une ligne narrative similaire à Flashpoint, servant en quelque sorte de redémarrage pour cet univers narratif.

Le sang sur le costume de Keaton a été désigné par de nombreux fans comme une sorte de clin d’œil à « Watchmen », qui a eu un événement croisé avec les héros de DC avec « Doomsday Clock ». S’il s’agit d’une coïncidence visuelle ou si cette bande dessinée jouera un rôle important dans l’histoire, Muschietti ne le précise pas, puisque le cinéaste s’est limité à partager l’image sans proposer aucune sorte de description.

« The Flash » compte également parmi ses nouveaux personnages Sasha Calle, qui incarnera Supergirl. Le film a un scénario écrit par Christina Hodson, responsable de l’écriture de « Birds of Prey ». Sa première est attendue le 4 novembre 2022.