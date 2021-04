The Expendables 4 May Shoot cet automne selon Randy Couture

Les consommables 4 pourrait enfin commencer le tournage cette année selon la star de la franchise Randy Couture. Entre 2010 et 2014, trois Consommables des films sont sortis, chacun mettant en vedette Sylvester Stallone à la tête d’une distribution d’ensemble remplie de héros de films d’action préférés des fans. Dans les trois épisodes, Couture a joué le rôle de l’expert en démolition Toll Road, et si cela dépend de lui, il sera également de retour dans un quatrième film.

Dans une récente interview avec Le Jenna Ben Show, Couture a été interrogée sur le statut de Les consommables 4, qui roule dans l’enfer du développement depuis plusieurs années. Couture précise qu’un scénario précédent qui allait être utilisé pour la suite a été abandonné, mais qu’un nouveau script est actuellement en préparation. Mieux encore, le plan que Couture a entendu de son agent est que le film devrait commencer à tourner cet automne.

« On dirait que nous allons arriver à faire [The Expendables 4]. Ils le font depuis quelques années maintenant, mais je viens d’apprendre récemment de mon agent qu’ils travaillent sur le script pour [EX4] et ils prévoient de programmer le tournage de Consommables 4 pour cet automne prochain. Donc je n’ai pas encore vu le script. Ils en avaient un il y a quelques années dont ils parlaient de faire Consommables 4 hors de et puis [the previous script] s’en va, on ne sait jamais, c’est une affaire tellement bizarre parfois … «

Couture détaille également ce que c’était de travailler avec la distribution de l’ensemble de Les consommables série, faisant référence à Sly Stallone et à son équipage comme « un groupe incroyable de gars avec qui apprendre, être avec et s’amuser ». Il ne fait aucun doute que c’est un oui facile pour Couture de revenir dans la franchise si Les consommables 4 commence vraiment le tournage cet automne, car le combattant et acteur MMA n’a rien d’autre que des choses positives à dire sur son Consommables expérience de l’entrevue.

Écrit par Sylvester Stallone et basé sur des personnages créés par David Callaham, Les consommablesLa distribution de la franchise comprend également d’autres noms notables comme Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Terry Crews, Bruce Willis, Steve Austin, Chuck Norris, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Ronda Rousey, Wesley Snipes, Antonia Banderas , Kelsey Grammer, Harrison Ford et Mel Gibson.

Dès 2014, on parlait de produire Les consommables 4, et à un moment donné, Pierce Brosnan avait annoncé qu’il faisait partie de la distribution. Le projet de cette itération était malheureux après que des problèmes dans les coulisses aient conduit Stallone, Schwarzenegger et Crews à s’éloigner de la suite. Stallone annoncerait plus tard son retour au projet en 2018, mais le film ne fait toujours que tourner les roues depuis. Reste à voir si ce nouveau scénario en développement se traduira vraiment par Les consommables 4 tournage cette année.

Couture a été vue pour la dernière fois dans le film Netflix À la dure, qui a été publié en 2019. Suite The Expendables 3, il a également été vu dans les émissions de télévision Hawaï 5-0, La cuisine de l’enfer, et Jokers peu pratiques. Cette nouvelle nous vient du Jenna Ben Show.

Sujets: Expendables 4, Expendables