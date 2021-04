‘The Expanse Season 5’ corrige l’erreur sous-jacente qui a frappé la saison 4 !!!

Dans la saison 5 sur Amazon Prime Video, l’intrigue ambitieuse de The Expanse continue de s’enfoncer plus profondément dans le vide de l’espace, mais la série reste ancrée grâce à une croissance fantastique des personnages, des batailles passionnantes de navire à navire et des performances inoubliables de sa distribution d’ensemble. Bien que nous commencions probablement à ressembler à un disque rayé en ce qui concerne nos éloges pour The Expanse, il est étonnant de voir à quel point le showrunner Naren Shankar est capable de traduire de manière fiable James SA Corey’s (le nom de plume des co-écrivains Daniel Abraham et Ty Frank) romans en saisons de 10 à 13 épisodes.

L’une des choses qui rend la saison 5 si fascinante est que nous pouvons voir Amos, Holden, Naomi, Alex et Bobbie sous un tout nouveau jour alors qu’ils se lancent dans différentes aventures en dehors du Rocinante. Après les aventures de la saison 4, qui étaient principalement basées sur Illus, ce changement de rythme et de décor bienvenu est particulièrement perceptible. Bien que la majorité des arcs de personnages tentaculaires de la saison soient convaincants en eux-mêmes, deux, en particulier, se démarquent.

Bien qu’il soit indéniable que le personnage d’Amos a mûri depuis le « shoot first, posez des questions plus tard, mec » de la saison 1 à un homme plus en contrôle de ses émotions dans la saison 5, personne ne pourrait l’accuser d’être un doux avec ce regard mortel . Cependant, après quelques brèves rencontres avec Amos, Erich remarque que son vieil ami a mûri du gamin survivant à tout prix qu’il a rencontré il y a toutes ces années.

Cependant, plus Amos passe de temps loin des Roci sur Terre, plus son passé se manifeste. Chatham offre une performance subtile mais puissante, alors que son personnage développe un peu plus de menace et moins de chaleur au fil de la saison.

Marco Inaros, joué par Keon Alexander, est un méchant diaboliquement fantastique. Quand Inaros donne un discours pour inspirer les troupes ou avertit les Inners qu’ils doivent commencer à respecter la Ceinture, Alexandre dégage du charisme. Il est facile de comprendre pourquoi les gens voudront rejoindre son armée, compte tenu de son charme et de sa beauté. Un autre avantage pour Inaros est qu’il n’est pas surutilisé dans la saison 5, et au moment où le générique arrivera à la finale, nous en apprendrons encore beaucoup sur lui et ses motivations dans les prochains épisodes.

Alors que l’équipage du Rocinante se lance dans des aventures séparées, The Expanse Season 5 augmente les enjeux pour ses protagonistes de manière fraîche et excitante. Avec des intrigues captivantes et des performances inoubliables, Amos Burton de Wes Chatham et Naomi Nagata de Dominique Tipper volent la saison. Marco Inaros, joué par Keon Alexander, est le méchant énigmatique que vous aimez détester.

