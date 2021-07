The Evil Dead de Sam Raimi revient au cinéma en octobre pour son 40e anniversaire

Après quarante ans de terreur, La mort diabolique retournera au cinéma en l’honneur du 40e anniversaire du film d’horreur emblématique. Organisé par Fathom Events en collaboration avec Grindhouse Releasing, le film reviendra sur grand écran pour une seule nuit dans la nuit du jeudi 7 octobre. La projection spéciale comprendra également une introduction exclusive de Bruce Campbell, la star de la franchise. qui joue le héros préféré des fans, Ash Williams.

« Nous sommes ravis de donner aux fans d’horreur l’opportunité de se réunir et de célébrer le 40e anniversaire du classique culte de Sam Raimi La mort diabolique« , a déclaré le PDG de Fathom Events, Ray Nutt, dans un communiqué. » Commençons la saison d’Halloween avec le film qui a lancé une incroyable franchise. «

Bob Murawski, co-fondateur de Grindhouse Releasing, qui a monté de nombreux films de Sam Raimi, notamment Armée des Ténèbres et Homme araignée1, 2 & 3, a ajouté : « Nous sommes fiers de présenter cette projection spéciale du 40e anniversaire de Evil Dead avec Fathom Events. Le film original a toujours été mon préféré de la série. C’est vraiment l’un des films d’horreur les plus effrayants et les plus fous de tous les temps. Je suis ravi qu’une nouvelle génération de fans ait la chance de le vivre comme je l’ai fait pour la première fois – sur grand écran avec un public hurlant ! »

D’autres trucs amusants sont également en route. En l’honneur du 40e anniversaire du film, Lionsgate Home Entertainment lancera un nouveau coffret de collection de La mort diabolique,The Evil Dead II, et les trois saisons de Ash contre Evil Dead cet automne. Grindhouse Releasing a également à vendre diverses marchandises basées sur La mort diabolique et proposera des projections de produits liés au 40e anniversaire.

La mort diabolique est réalisé et écrit par Sam Raimi et produit par Rob Tapert. Bruce Campbell joue dans ses débuts en tant que Ash dans le premier opus de ce qui allait devenir une franchise de films d’horreur à grand succès. Le film a engendré deux suites, un redémarrage, une série télévisée et un prochain jeu vidéo. Comme Campbell s’est retiré du rôle d’Ash dans d’autres projets d’action en direct, nous devrons nous en tenir à revisiter ses performances précédentes dans les films classiques, bien que le jeu vidéo le présente de nouveau comme la voix d’Ash.

Une ligne de connexion pour le film emblématique se lit comme suit : « Dans le premier volet du célèbre original de Sam Raimi La mort diabolique trilogie, Ash (Campbell), sa petite amie Linda (Betsy Baker), sa sœur Cheryl (Ellen Sandweiss) et le couple Scotty (Hal Delrich) et Shelly (Sarah York), se rendent dans une cabane isolée dans les bois pour une escapade amusante. Là-bas, ils trouvent le Necronomicon Ex-Mortis (alias « Le Livre des Morts »), un ancien tome dont le texte réveille les morts lorsqu’il est lu à haute voix. Après avoir involontairement libéré un flot de mal, les cinq amis doivent se battre pour leur vie ou devenir possédés. »

Le 40e anniversaire des Evil Dead jouera dans les cinémas du pays le jeudi 7 octobre à 19 h 30. Les billets seront mis en vente à partir du vendredi 13 août. Vous pouvez en savoir plus en visitant le site officiel de Fathom Events, et vous pouvez consulter quelle marchandise est en vente chez Grindhouse Releasing.

https://www.slashfilm.com/the-evil-dead-coming-back-to-theaters-40th-anniversary/

Sujets : Evil Dead, Salles de cinéma