«  The Dark Knight  »: Christopher Nolan a dû travailler très dur pour convaincre Morgan Freeman de jouer Lucius Fox

Quel que soit le film dans lequel il est, Morgan Freeman parvient toujours à éblouir les téléspectateurs avec ses performances. De sa voix sensuelle à ses cheveux laineux et gris, il est assez présent à l’écran.

C’est exactement pourquoi le réalisateur Christopher Nolan voulait que Freeman joue dans le Chevalier noir trilogie, mais Freeman n’était pas trop intéressé au départ.

En fait, il a fallu un peu de convaincre avant que Freeman accepte de jouer le rôle de Lucius Fox dans la franchise emblématique.

Christopher Nolan savait qu’il voulait Morgan Freeman depuis le début

Morgan Freeman s’exprime sur scène lors de la 51e NAACP Image Awards, | Aaron J.Thornton / Getty Images pour BET

Nolan a passé beaucoup de temps à essayer de déterminer qui jouerait chaque rôle dans le Chevalier noir trilogie. Bien qu’il ait fallu beaucoup de délibérations pour savoir qui jouerait la plupart des personnages des films, Nolan a toujours su qui il voulait jouer Lucius Fox, le fournisseur de gadgets de Batman.

Il a expliqué le processus dans une interview sur la page YouTube de Warner Brothers.

« En commençant à écrire le personnage de Lucius, j’ai fait quelque chose que j’ai toujours évité de faire dans le passé, vraiment, c’est-à-dire que j’ai écrit avec Morgan Freeman à l’esprit », a déclaré Nolan.

Pour Nolan, écrire un personnage avec un acteur en tête est un défi car cela peut parfois leur imposer des limites.

«Essayer d’écrire la caractérisation autour d’un acteur peut être limitatif, et j’ai essayé de ne pas le rendre limitatif», a déclaré Nolan. «J’ai écrit un rôle que je ne l’avais jamais vu jouer auparavant. Mais je savais que je le voulais vraiment là-bas, et je l’ai poursuivi pendant de nombreux mois.

Christopher Nolan a eu du mal à convaincre Morgan Freeman de rejoindre le casting de « Dark Knight »

Même si Nolan savait qu’il voulait Freeman pour le rôle, Freeman n’était pas si sûr que ce soit un bon choix. Nolan a passé plusieurs mois à le poursuivre pour le rôle et est même allé rendre visite à Freeman dans sa ville natale pour le convaincre.

«Quoi qu’il vous dise maintenant, il a été très difficile à convaincre», a déclaré Nolan. «Je me suis en fait rendu à Memphis pour le rencontrer en personne et vraiment expliquer pourquoi la partie avait besoin de lui. Et finalement, il a dit oui et est venu.

Même si Freeman a accepté en principe de jouer Lucius Fox, Nolan avait encore des doutes quant à savoir si l’acteur allait se présenter pour le tournage.

«J’étais assez soulagé quand il s’est présenté pour tirer parce que j’avais commencé à croire que cela n’arriverait jamais», a déclaré Nolan. «Mais j’ai réussi à l’avoir à la fin.

Morgan Freeman ne voit pas Lucius Fox comme la figure paternelle de Bruce Wayne

Dans une interview séparée avec HeyUGuys, Freeman a donné ses réflexions sur Lucius Fox.

«Bruce est… dans cet endroit difficile et a vraiment l’intention d’y rester», a déclaré Freeman. «Mais les circonstances l’attirent et je ne suis pas différent. J’ai quelque chose et je veux juste qu’il le regarde.

Freeman aime Lucius parce qu’il incarne des caractéristiques qu’il estime ne pas avoir.

«C’est un cerveau», a déclaré Freeman. «Il est très décent, il est fidèle. Mais je pense qu’il est extrêmement intelligent. J’aime ça, parce que je ne le suis pas.