The Crown, série Netflix, saison 5 : bande-annonce, casting et date de sortie

De nombreux fans attendaient la série acclamée sur la famille royale »La Couronne », et à la fin Netflix a décidé de révéler la première bande-annonce de la saison 5. La grande anticipation de ces nouveaux chapitres vient après une série d’événements, l’un des plus importants étant la mort récente du Reine Elizabeth II. Enfin, la cinquième saison de »The Crown » sera diffusée début novembre.

La production va désormais présenter les changements d’acteurs de son casting, en plus de raconter les derniers jours de la vie de la princesse Diana. En avant-première, on peut voir la crise de la famille royale due aux scandales entourant le divorce de la princesse Diana et du prince Charles, mais aussi parce que le monde a radicalement changé à mesure que la télévision évolue et que le rôle de la famille royale est remis en question dans la monarchie. monde moderne.

Además, el tráiler deja en claro que esta temporada será un conmovedor homenaje a Diana y lo difíciles que fueron sus últimos meses, desde las escenas que representan el incesante acoso de los paparazzi y los medios de comunicación hasta la propia Diana lamentando que “nunca tuvo une opportunité ».

L’une des inclusions les plus importantes du casting cette saison est l’actrice Imelda Stauntonqui jouera l’ancienne version de la reine Elizabeth II, avec cet aperçu nous permettant de voir une partie de sa performance impeccable, qui sera sans aucun doute une candidate à la saison des récompenses télévisées.

Bien que la série « The Crown » soit très attendue et compte un grand nombre de visites au sein de Netflix, la fin est très proche. En 2020, la plateforme de streaming a renouvelé l’émission acclamée pour sa sixième et dernière saison, et compte tenu des événements récents et du fait que la reine Elizabeth II est la star incontestée de la série, il serait très logique de terminer la dernière saison avec la mort. . du monarque au règne le plus long

Le casting de la saison 5 comprend en plus de Staunton un elisabeth debicki comme la princesse Diana, Dominique Ouest comme le prince charles Prix ​​Jonathan comme le prince philippe Lesley Manville comme la princesse margaret, claudia harrison comme la princesse anne Olivia-Williams comme Camilla Parker Bowles, Johnny Lee Miller comme John Major Salim Daw comme Mohamed Al Fayed et Khalid Abdallah comme Dodi Fayed.

La cinquième saison de »The Crown » sera diffusée sur Netflix le 9 novembre.