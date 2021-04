The Crown: Philip of Edinburgh a fait un changement dans la série

La mort de Philippe d’Édimbourg a provoqué une agitation dans le monde entier. Après 70 ans de service, devenant l’époux le plus ancien, le mari de la reine Elizabeth II d’Angleterre a perdu la vie à l’âge de 99 ans en raison de graves problèmes cardiaques.

Né en Grèce en tant que prince, Philippe d’Édimbourg Il a renoncé à ses droits de devenir l’époux du futur monarque du Royaume-Uni, un pays qui l’a accueilli à bras ouverts. A tel point qu’après sa disparition physique, sept jours de deuil ont été décrétés et, samedi prochain, 17 avril, ses obsèques auront lieu, qui n’auront que les invités autorisés par Sa Majesté.

Le monde tire toujours Philippe d’Édimbourg. Photo: (Getty)



C’est pourquoi, il est facile d’imaginer que ni Peter Morgan ni son équipe de production de La Couronne ils feront partie de cette liste. La série, créée par Morgan, raconte en détail la vie des membres de la famille royale, ce qui a causé un certain inconfort chez tous, mais surtout chez le prince et le souverain.

Matt Smith, Claire Foy et Peter Morgan pendant le tournage de The Crown. Photo: (IMDB)



En fait, après son décès, les biographes de Windsor ont révélé ce que le fils d’Alice de Battenberg ressentait à propos de cette fiction. De plus, beaucoup d’entre eux ont recommandé à Morgan de commencer à prendre soin de l’image du baron de Greenwich également puisque, jusqu’à présent, ils l’avaient fait « une représentation injuste et cruelle».

À tel point que, semble-t-il, le réalisateur a écouté les vrais experts sur Felipe et a donc pris une décision pour la cinquième saison. Ce sera en juillet de cette année que le casting de La Couronne retournez sur le plateau, mais avec quelques modifications qui pourraient générer plus d’empathie chez les sujets de la reine et de son épouse.

Est-ce que, suivant l’ordre chronologique dans lequel ils étaient basés jusqu’à présent, après la personnification de Tobías Menzies comme Philippe d’Édimbourg, à présent c’est au tour de Jonathan Pryce. L’acteur se chargera de donner vie au regretté duc en racontant les années 1990, qui ont provoqué beaucoup de troubles à Buckingham.

Jonathan Pryce sera le nouveau Philip d’Edimbourg. Photo: (Getty)



Au-delà de « Annus horribilis»Ce qui s’est passé en 1992, Peter Morgan doit raconter l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte des princes Harry et William, y compris la mort fatidique de leur mère, la princesse Diana. Bien que, bien sûr, cela implique que le lieu Philippe d’Édimbourg il a eu autant que le confinement de ses deux petits-enfants plus âgés devra également être montré. C’est-à-dire, Nous verrons un prince beaucoup plus sympathique que ce qui a déjà été capturé à l’écran.