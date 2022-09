The Crown : Netflix retrouve les personnages incontournables de la saison 6 exaspérant Elizabeth II

Netflix

Avec la cinquième encore inédite, Netflix prépare déjà la sixième saison de La Couronne et trouvé deux personnages infaillibles ! Rencontre-les.

© GettyIsabelle II

La cinquième saison de La Couronne C’est l’un des plus attendus de l’année. Après la fin de la quatrième édition, dans laquelle Diane de Galles était le grand protagoniste, les téléspectateurs en voulaient plus. Ceci, bien sûr, en tenant compte du fait que les nouveaux épisodes refléteront sur Netflix la pire étape de la famille royale britannique. Eh bien, cette fois, Biosérie Elizabeth II et sa famille se concentreront sur les années les plus scandaleuses des Windsors, qui revient à avoir la princesse de Galles dans le rôle-titre.

C’est parce que maintenant La Couronne Il racontera ce qui s’est passé entre les années 90 et le début du nouveau millénaire, ceci étant sa fin. Ce qui indique, bien sûr, la séparation de Diana et Carlos, le divorce d’Andrés et Ana, les autres enfants de la reine, l’interview de la vengeance de la princesse du peuple et sa mort ultérieure. Ce fait, qui a marqué l’histoire de la monarchie, continue d’être largement commenté dans le monde malgré le fait qu’il existe déjà depuis 25 ans.

À tel point que de nombreux fans s’attendent à connaître cette partie de l’histoire avec La Couronne. Même ainsi, pour le moment, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce qui va arriver. En fait, il n’y a plus de nouvelles que la série sera diffusée en novembre, mais il n’y a toujours pas de date de sortie officielle, encore moins de bande-annonce. Cependant, malgré cela, Netflix a déjà commencé à donner des annonces de la sixième partie, qui est déjà en cours de production.

Bien que le tournage n’ait pas encore commencé, la vérité est que la production, avec Pierre Morgan en tête, il cherche déjà son casting idéal. Et le clou, c’est qu’ils viennent de retrouver les deux incontournables de ce que seront les derniers épisodes. Il s’agit de les acteurs qui joueront le prince William et sa femme, Kate Middleton, les actuels duc et duchesse de Cambridge. Les deux sont au cœur de ce qui est à venir car la bande culminera au moment où ils se sont rencontrés.

Et, malgré le fait que les ducs aient déjà exprimé leur désaccord à apparaître dans La CouronneNetflix l’a ignoré et a déjà choisi ses interprètes. Quant à William, il sera incarné par Ed McVey dans sa phase d’adulte, tandis que Rufus Kampa fera de même à l’adolescence, un rôle qui se répétera puisqu’il apparaîtra également dans la cinquième saison. Bien que, pour cette édition, Senan West sera chargé de lui donner vie..

Pour sa part, Kate Middleton sera interprétée par Meg Bellamy au moment où la duchesse a rencontré le prince en 2001 à l’université. Quant au stade adulte de Middleton, on ne sait toujours pas si l’actrice sera modifiée ou s’ils en ont déjà choisi une autre. Mais, pour l’instant, c’est ce trio qui tient les rôles de Kate et William, ayant ainsi leur premier rôle principal dans une production.

