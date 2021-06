The Crown : Emma Corrin a failli mourir sur le tournage

Avec quatre saisons déjà disponibles sur Netflix, La Couronne C’est l’une des séries les plus réussies au monde. La création de Peter Morgan révèle, détail par détail, toute la vie de la famille royale britannique sans aucun scrupule quelque chose qui, en fait, a ébranlé les fondations de Buckingham Palace, surtout au cours des deux dernières saisons où il est sorti des histoires typiques de la monarchie et n’a émis aucune controverse.

Est-ce qu’à chaque fois qu’on parle de la reine Elizabeth II et de sa famille, beaucoup essaient de soigner leur image, mais en La Couronne c’est exactement le contraire qui se produit. À tel point que, plus d’une fois, Felipe de Edimburgo est venu se plaindre du contenu capturé sur le petit écran comme le prince Carlos, qui a assuré qu’il y avait deux scènes qui l’avaient rendu furieux parce qu’elles n’étaient pas vraies.







Cependant, la saison qui a le plus étonné a été la quatrième car il s’agissait de l’incorporation de Lady Diana à la série. Interprétée par Emma Corrin, la princesse de la ville était la principale protagoniste des derniers épisodes de Netflix puisqu’elle a été diffusée depuis son arrivée à la Maison royale, à travers son mariage avec l’héritier du trône et, en plus, son premier et les suivants. grossesse naissance du prince William.

Emma Corrin joue Lady Di. Photo : (Netflix)



En effet, l’implication symbolique de Diana de Galles dans La Couronne fait d’Emma Corrin la grande trouvaille de Netflix. C’est parce que l’actrice, en plus d’avoir une ressemblance sans précédent avec la vraie princesse, a également été éblouie par son niveau d’actrice étant que, avant d’entrer dans le casting de la bande, elle n’avait pas un programme d’études étendu, mais selon ce qu’elle a dit plus Tout à coup, il s’est préparé différemment pour ce rôle, et l’une de ses ressources pour sa grande performance était de regarder de vieux documentaires sur la fille du comte de Spencer.

Bien que, malgré le succès que la fiction ait apporté à Corrin, elle ne s’est pas amusée pendant les enregistrements. En fait, c’est elle-même qui a raconté un épisode dramatique qu’elle a vécu en faisant son travail : elle était au seuil de la mort.. « J’ai eu une scène dans une piscine gelée. Je devais continuer à flotter dans l’eau et c’était difficile dans l’eau si froide. Je l’ai fait, mais je filmais depuis un moment avec beaucoup de toux. Après cette scène, mon état s’est aggravé», a-t-il commencé par expliquer au magazine Glamour.

Emma Corrin dans son rôle de Lady Di. Photo : (IMDB)



D’ailleurs, tel était le problème qui lui causait que, cette même nuit, il dut aller chez le médecin car l’asthme lui jouait un très mauvais tour. « Nous sommes allés à l’hôpital pour se faire prescrire un antibiotique et je me suis retrouvé à l’hôpital. Ils m’ont fait un test d’oxygène et ils m’ont dit : « aujourd’hui, tu ne peux pas prendre l’avion parce que ton taux d’oxygène dans le sang est très bas. Si j’avais peur de mourir ? Un peu», a-t-il assuré.

A noter que la scène évoquée par Emma a été tournée en Espagne et, cette même nuit, ils ont tous dû retourner en Angleterre ensemble. Malgré tout, son séjour à l’hôpital et son retard de retour dans la série se sont terminés par une anecdote : « le premier jour, personne ne m’a reconnu, mais le deuxième jour, une des infirmières s’est approchée de moi et m’a dit qu’elle savait qui j’étais et qu’elle voulait me féliciter« , Il a dit entre rires et, plus tard, a fermé: »Ils m’ont proposé un sac en carton à mettre sur ma tête pour que les photographes ne puissent pas avoir d’images de moi. J’ai beaucoup ri mais j’ai décliné l’offre”.