The Croods 2: Un New Age remporte à nouveau le box-office du week-end avec 1,7 M €

Bien qu’il soit sorti il ​​y a des mois, Les Croods: un nouvel âge est à nouveau numéro un au box-office ce week-end après avoir encaissé 1,7 million de dollars. Le film de famille d’Universal / DreamWorks Animation a été numéro un au box-office 5 fois au cours de ses 13 semaines de cinéma, y ​​compris le week-end dernier, où il est revenu à la première place pour la première fois en 8 semaines. Sur le plan intérieur, il a franchi la barre des 50 millions de dollars, ce qui signifie qu’il pourrait très bien devenir le film le plus rentable de la pandémie s’il continue à afficher des chiffres décents. Christopher Nolan’s Principe est actuellement le chef de file de la pandémie avec 57,9 millions de dollars.

En ce qui concerne le retour dans les salles de cinéma, il semble que les cinéphiles soient plus confiants de revenir plus tard cette année. Selon un nouveau sondage de NRG, 50% des gens disent qu’ils sont prêts à retourner dans un théâtre, ce qui est un record depuis le début de la pandémie. Selon les rapports d’expositions, seulement 47% des cinémas en Amérique du Nord sont actuellement ouverts, bien que cela devrait changer dans les prochains mois. Les analystes prévoient que les choses pourraient revenir à une certaine forme de normalité d’ici la fin de l’année.

Les petites choses est arrivé numéro deux au box-office ce week-end avec 1,2 million de dollars. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, Jared Leto a reçu les nominations du meilleur acteur de soutien aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards pour sa performance dans le film. Judas et le Messie noir a pris la troisième place ce week-end après avoir gagné 905 000 €. Le drame biographique a fait ses débuts au numéro deux le week-end dernier, perdant à peine la première place au profit de Les Croods: un nouvel âge. Wonder Woman 1984 a pris la quatrième place ce week-end après avoir gagné 805 000 €. À ce jour, la suite a rapporté 134,9 millions de dollars dans le monde.

Le tireur d’élite est arrivé au numéro cinq ce week-end après avoir rapporté 775 000 €. Le thriller d’action mettant en vedette Liam Neeson a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais il gagne régulièrement de l’argent au box-office depuis son ouverture dans les théâtres. Premier long métrage de réalisateur de Robin Wright, Terre, est arrivé au numéro six avec 500 000 €. Jusqu’à présent, le film a reçu des critiques modérément positives de la part des critiques. New of the World de Tom Hanks} a pris la septième place avec 245 000 €.

La guerre avec grand-père ne semble pas vouloir quitter le top dix et passe au huitième cette semaine du numéro dix le week-end dernier. Il a gagné 204 000 dollars supplémentaires, ce qui porte son total mondial à 36,3 millions de dollars. Le film est en salles depuis 20 semaines et est maintenant disponible sur DVD. Ailleurs, Le Mauritanien est arrivé à la neuvième place après avoir gagné 135 000 €, tandis que Jeune femme prometteuse a pris la dixième place avec 111 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Les Croods: un nouvel âge – 1,7 million de dollars

2. Les petites choses – 1,2 million de dollars

3. Judas et le Messie noir – 905 000 €

4. Wonder Woman 1984 – 805 000 €

5. Le tireur d’élite – 775 000 €

6. Terre – 500 000 €

7. Nouvelles du monde – 245 000 €

8. La guerre avec grand-père – 224 000 €

9. Le Mauritanien – 135 000 €

dix. Jeune femme prometteuse – 111 000 €

Sujets: The Croods 2, The Croods, Box Office