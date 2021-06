The Conjuring: The Devil Made Me Do It fait peur au box-office avec un gain de 24 millions de dollars le week-end

C’était une course serrée, mais La conjuration : le diable m’a fait le faire a décroché avec succès Un endroit calme II pour la première place ce week-end au box-office. Le dernier opus de la longue Prestidigitation franchise a gagné 24 millions de dollars, ce qui était plus que suffisant pour décrocher la première place. Le film d’horreur a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, beaucoup déclarant qu’il n’a pas la force des entrées précédentes. Cependant, les performances de Patrick Wilson et Vera Farmiga en tant qu’Ed et Lorraine Warren, respectivement, ont été saluées.

Avec Paramount éteindre Un endroit calme II le week-end dernier, beaucoup avaient l’impression que Warner Bros. avait peut-être fait une erreur en libérant La conjuration : le diable m’a fait le faire si peu de temps après. Généralement, les studios aiment espacer leurs films d’horreur par peur d’épuiser le même public. Cela étant dit, le box-office 2021 en est à ses balbutiements et le public prouve qu’il est prêt et disposé à retourner dans les salles de cinéma, quel que soit le genre, ce qui a été prouvé au cours des dernières semaines.

Un endroit calme II a réussi à décrocher la deuxième place au box-office ce week-end avec 19,5 millions de dollars. La suite a fait ses débuts le week-end dernier et a depuis rapporté 118,1 millions de dollars dans le monde. Le thriller d’horreur a reçu les éloges des fans du premier opus et des critiques. de Disney Cruelle, qui a reçu des critiques mitigées, a pris la troisième place après avoir rapporté 11,2 millions de dollars. Le film est également actuellement disponible pour les abonnés Disney + qui sont prêts à payer 29,99 € pour Premier Access.

Universel Esprit indompté a fait ses débuts au numéro quatre ce week-end après avoir encaissé 6,2 millions de dollars. Isabela Merced, Jake Gyllenhaal, Marsai Martin, Mckenna Grace, Julianne Moore, Walton Goggins et Eiza González fournissent les voix du film d’animation familial. de Disney Raya et le dernier dragon a pris la cinquième place après avoir gagné 1,3 million de dollars. Le film a gagné un peu plus de 114 millions de dollars dans le monde au cours de ses 14 semaines dans les salles. Il est maintenant diffusé gratuitement pour les abonnés Disney +, mais cela n’a pas semblé faire dérailler sa prise au box-office. Spirale est tombé au numéro six après avoir gagné 890 000 €. Le dernier opus de la Vu La franchise a généralement reçu les éloges des fans et des critiques au cours des 4 dernières semaines.

Godzilla contre Kong a pu gagner 463 000 € ce week-end, ce qui a placé le film monstre au septième rang. À l’échelle mondiale, le film a rapporté plus de 431 millions de dollars en dix semaines. Cheval de rêve a pris la huitième place ce week-end avec 230 000 €, tandis que Témoin a pris la neuvième place avec 155 000 €. Pour terminer, Ceux qui veulent ma mort a pris la dixième position après avoir rapporté 111 000 €. Le film, qui met en vedette Angelina Jolie, a reçu des critiques mitigées du public et des critiques. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

