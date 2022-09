The Come Up Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

De nombreuses personnes qui aiment regarder des séries documentaires recherchent actuellement la date de sortie de The Come Up Episode 9. Tous les fans de cette série sont très excités pour son prochain épisode. Pour connaître tous les détails possibles sur cette série, les fans recherchent partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous partagerons tous les détails possibles comme la date de sortie de The Come Up Episode 9, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Donc, si vous voulez également savoir toutes ces choses, nous vous recommanderons simplement de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production est Cousins ​​Productions et Freeform. Le premier épisode de cette émission est sorti le 13 septembre 2022 et comme vous pouvez le constater, cette émission est nouvelle pour ses fans, mais malgré tout cela, cette série a réussi à gagner en popularité dans différents pays.

Il s’agit d’une série documentaire et dans cette émission, vous verrez un aperçu des sentiments les plus extravagants et des instants passionnés qui représentent le passage à l’âge adulte dans un New York post-pandémique. Au fur et à mesure que la série avance, vous la trouverez vraiment très intéressante et après avoir regardé tous les épisodes précédents de cette émission, les fans recherchent actuellement la date de sortie de The Come Up Episode 9. Alors sachons-le.

La date de sortie de l’épisode 9 de Come Up

Maintenant, nous allons parler de la date de sortie de The Come Up Episode 9. Dans la saison 1 il n’y a que 8 épisodes et pour le prochain épisode il faudra attendre la prochaine saison de la série. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes publiés, regardez ces épisodes en premier.

S’il y aura une mise à jour concernant la sortie de la saison 2, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible. Nous ne vous recommanderons donc ici que de rester avec cette page.

Où diffuser The Come Up?

Si vous souhaitez regarder cette série documentaire, son réseau officiel est Freeform. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses autres plateformes de streaming comme Prime Video et iTunes. Si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez le diffuser ici. La disponibilité de ce spectacle dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Comme nous vous avons dévoilé tous les détails voici maintenant la liste des épisodes de la saison 1.

Apportez-le – Quoi que ce soit

Joyaux de la couronne carrée de dix sous

J’ai vu ton petit baiser

L’ambiance est l’ambiance est l’ambiance

Polyamour Shmamory

Les règles du délire

Affronter les fantômes

Est-ce que quelqu’un montrera?

Le dernier mot

Enfin, nous allons terminer ici cet article et nous espérons que vous avez obtenu toutes les réponses à vos questions concernant la date de sortie de The Come Up Episode 9, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée ci-dessus pour profiter de cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Come Up Episode 9 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

