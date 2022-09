The Boys Spinoff Gen V taquiné, Vought Posts Concepts de l’Université Godolkin

Les garçons est l’une des émissions les plus appréciées disponibles en streaming, améliorant constamment chaque saison et permettant au public de deviner où la série se dirige ensuite. L’émission Prime Video suit un groupe de justiciers alors qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour éliminer les super-héros corrompus qui abusent de leurs pouvoirs. A travers trois saisons, Les garçons, créé par Eric Kripke sur la base des bandes dessinées de Garth Ennis, a attiré une base de fans considérable. Amazon veut capitaliser sur la popularité de l’émission en introduisant un spin-off se déroulant dans le même monde, intitulé Génération V.





Nous connaissons la série depuis juillet plus tôt cette année. Cependant, les seules informations que le public a obtenues sont quelques commentaires de Kripke et une vidéo des coulisses capturée par un fan. Heureusement, l’officiel Twitter compte, qui est la société massive fictive dans Les garçons univers, a publié quelques concepts du syndicat étudiant et des dortoirs repensés à l’Université Godolkin. L’école est probablement l’endroit où Génération V aura lieu, offrant notre premier aperçu de ce à quoi nous devrions nous attendre avec la série dérivée.

FILM VIDÉO DU JOUR

« À l’Université Godolkin, nous visons à fournir un environnement confortable pour qu’une nouvelle génération de héros apprenne de quoi ils sont faits. C’est pourquoi nous repensons le syndicat étudiant et les dortoirs grâce aux généreuses contributions des donateurs. Assurez-vous de planifier votre don d’automne aujourd’hui ! », lit-on dans le tweet.





Génération V et Les garçons seront interconnectés

Studios Amazon

La première photo semble être le syndicat étudiant, avec des affiches des Seven, y compris Black Noire, Queen Maeve, A-Train, Starlight et Homelander présentés sur la photo. De plus, les étudiants peuvent se servir eux-mêmes au Vought-A-Burger, au Homelander’s Turbo Rush et au Godolkin University Store.

Le dortoir présente des affiches du L’Aube des Septle film de fiction se déroulant à l’intérieur Les garçons univers destiné à faire la satire de films comme La Ligue des Justiciers de Zack Snyder. De plus, nous voyons des fanions avec « God. U » sur le devant et des figurines d’action de Homelander et Starlight, le couple préféré de tout le monde dans la saison 3 avant leur éventuelle chute.

Il semble que Génération V ne sera pas qu’un spin-off pour Les garçons, mais cela améliorera et élargira l’univers de manière intéressante. Nous savons que la série comportera des croisements de la série principale, mais la présence des personnages se fera sentir tout au long de la série dérivée. Même si nous ne voyons pas systématiquement des personnages comme Starlight d’Erin Moriarty ou Homelander d’Antony Starr, les fans pourront toujours voir de nombreuses affiches, des marchandises et peut-être même des publicités complètes mettant en vedette le casting de Les garçons. Les super-héros sont des célébrités internationales, il serait donc logique d’entendre parler des événements qui se déroulent dans la série principale tout en suivant le casting de Génération V alors qu’ils naviguent dans leur collège rempli de super-héros. Une date de sortie officielle est encore inconnue, mais le public peut s’attendre à voir Génération V frapper la vidéo principale dans le courant de 2023.