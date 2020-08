The Boys saison 2 : la bande-annonce officielle est là

La bande-annonce officielle de la saison 2 de The Boys se moque des véritables motivations du nouveau Supe Stormfront (Aya Cash), qui impliquent un complot terroriste, tout en faisant allusion à la résolution du choquant cliffhanger de la saison 1.

La série de super-héros subversifs a été diffusée en première sur Amazon Prime l’été dernier et est rapidement devenue l’un des plus grands succès de 2019 en streaming. The Boys suit un groupe de justiciers dirigé par Billy Butcher (Karl Urban) qui cherche à faire tomber les Sept, une équipe de superhéros corrompus soutenus par la puissante société Vought. Le public et les critiques sont tombés amoureux des violentes bouffonneries des Boys et de leur vision plus sombre et plus adultes du genre des super héros, et la saison 2 est très attendue.

Les super-héros peuvent tous aller se faire aduler.#TheBoys saison 2, le 4 septembre sur Prime Video. pic.twitter.com/O4tMh8p3qv — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 4, 2020

Après des mois d’attente, il a été confirmé en juin que la saison 2 de The Boys sera présentée en première le 4 septembre. Contrairement à la première saison, les épisodes seront diffusés chaque semaine. De plus, la saison aura son propre after-show animé par Aisha Tyler, ce qui est une bonne chose car il y aura forcément beaucoup de choses à discuter. La saison 1 de The Boys s’est achevée sur la découverte par Butcher que sa femme Becca est en fait vivante et qu’elle élève depuis plusieurs années le fils de Homelander (Antony Starr), le leader sociopathe des Sept, et cela ne fait qu’effleurer la surface de ce dont traitera la saison 2.

Une bande-annonce qui envoi du lourd

Amazon a sorti la bande-annonce officielle de la saison 2 de The Boys, et il y a beaucoup à déballer. En plus de taquiner le retour de Butcher dans les Boys après sa révélation Becca, il donne aux fans un regard plus neuf et plus long sur le dernier-né des Seven, Stormfront. Les Boys ont déjà taquiné sa personnalité favorable aux médias sociaux, mais cette bande-annonce creuse plus profondément ce qu’elle a vraiment l’intention de tirer des Seven.

Il est clair que Stormfront profite de la nouvelle vague de super-terroristes, ou d’autres personnes à qui l’on a injecté du composé V. Cette substance est ce qui donne aux Supes leurs pouvoirs, et le Homelander en a fourni aux terroristes. Ils continueront à représenter une menace au début de la saison 2, et Stormfront a l’intention de les utiliser à son propre avantage. La bande annonce montre également qu’elle conspire avec Homelander, ce qui n’augure rien de bon pour, eh bien, personne.

La bande-annonce de la saison 2 de Boys se termine également sur une note inquiétante pour Hughie (Jack Quaid), alors qu’il est confronté à son amour Starlight (Erin Moriarty) et Homelander. La sadique Supe ordonne à Starlight de tuer Hughie, et bien qu’il soit probable qu’elle ne le fasse pas, la situation n’est définitivement pas un développement positif pour aucun des deux. Il se passe beaucoup de choses dans la saison 2 de The Boys, et cette bande-annonce augmente certainement l’excitation pour ce qui est à venir. C’est une bonne chose que la saison 3 ait déjà été annoncée ; il semble que The Boys va en avoir besoin.