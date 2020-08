The Boys Saison 2: date de sortie, intrigue, distribution et tout ce qui concerne la série !!!

Adoption de la série de bandes dessinées bourrées d’action de Garth Ennis et Darick Robertson. Les garçons ont jusqu’à présent une saison et une saison 2 alors que le renouvellement est annoncé. C’est une émission originale d’Amazon Prime Videos. Et plonge profondément dans la société fictive et examine comment les super-héros et les civils coexistent.

Date de sortie de la saison 2 de The Boys

Selon une annonce du 26 juin, la deuxième saison de l’émission tombera le 4 septembre 2020. Cependant, il y aura une légère différence de format par rapport à la première saison. Alors que la course par intervalles voit les huit épisodes s’ajouter au premier en une seule fois. Mais la série sort chaque semaine pour son deuxième opus. Avec trois épisodes débuts à la date de sortie, puis chaque nouvel épisode est diffusé le vendredi chaque semaine.

Il y a des fuites internes que les garçons peuvent présenter le 28 août avec une partie particulière, qui récapitulera tout ce qui se passe dans la première saison.

Complot pour les garçons saison 2

Comme la bande-annonce officielle est disponible pour la saison 2, il devient facile de deviner l’intrigue. La première saison de The Boys s’est terminée sur un cliffhanger alors que Billy Butcher se retrouve réuni avec sa femme disparue. Qui révèle qu’elle élève le bébé de Homelander. La saison 2 reprendra sûrement des retombées. Et dites à Butcher de sortir du radar de Homelander. Pendant ce temps, Vought International tente d’affirmer sa domination sur la politique mondiale en obtenant un contrat de défense crucial. Cela entraînera une catastrophe sur la planète.

Acteurs et artistes:

Les principaux super-héros reviendront sûrement avec leurs artistes, et il y a aussi de nouveaux visages. Ainsi, dans le court casting principal comprendra Karl Urban, Jack Quaid, Dominique Mc Elligott, Jessie T Usher, Chace Crawford, Erin Moriarty, Patton Oswalt, Goran Visnjic, Claudia Dominant, Aya Cash.

