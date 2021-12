The Boys obtient un spin-off d’une série d’anthologies animées

Le monde de Les garçons s’étendra encore plus loin avec une toute nouvelle série animée en préparation. Doublé Diabolique, le spin-off se composera de huit épisodes, chacun racontant une histoire différente se déroulant dans l’univers cinématographique de la série avec un créateur différent à la barre. Le titre a été révélé dans une vidéo d’annonce de la série directement de Prime Video mettant en vedette la star de la série Karl Urban (Billy Butcher) livrant personnellement la nouvelle. Vous pouvez consulter cette vidéo ci-dessous.

« Il ne fait aucun doute que vous êtes les plus grands fans du monde », déclare Urban dans le clip. « Et comme une façon spéciale de vous remercier, nous avons une petite surprise pour vous qui va tomber au début de l’année prochaine. Alors que nous avons travaillé dur sur la saison 3, Eric, Seth et Evan ont demandé quelques-uns de leurs amis célèbres pour concocter huit épisodes animés délicieusement uniques et tordus se déroulant dans le monde des garçons. diabolique. J’ai hâte que vous les voyiez. Croyez-moi, vous allez les adorer. »

« Nous avons presque terminé avec huit épisodes de notre série animée, Diabolique. Nous avons réuni des créateurs incroyables et nous leur avons donné une règle… je plaisante, il n’y a pas de règles. Ils ont fait sauter les portes », a déclaré le producteur exécutif et showrunner Eric Kripke dans un communiqué. L’émission comprend des histoires d’Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer et Ilana Glazer, Evan Goldberg et Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland et Ben Bayouth, Andy Samberg et Aisha Tyler.

Diabolique est produit par Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski et Ben Kalina. Diabolique est produit par Amazon Studios et Sony Pictures Television Studios, avec Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film et Point Gray Pictures.

Amazon a clairement de grands projets pour la série Prime Video, car ce n’est même pas le premier spin-off annoncé. Un spin-off séparé en direct est en préparation qui va usurper X Men avec un casting de personnages plus jeunes, en se concentrant sur les super-héros en herbe qui apprennent à utiliser leurs capacités. On ne sait pas encore quand ce spin-off arrivera ou comment il sera exactement lié au spectacle principal, mais certains croisements semblent inévitables. Il ne semble pas non plus y avoir de ralentissement pour la série mère.

Les garçons est devenu meilleur que jamais à la fin de sa deuxième saison, et il y a un intérêt particulier de la part des fans qui attendent la première de la troisième saison. Jensen Ackles dirigera la charge en tant que Soldier Boy avec l’équipe Payback, un groupe qui était la première équipe de super-héros de Vought avant la création de The Seven. Kripke a récemment taquiné l’introduction de Payback dans la saison 3.

Les deux premières saisons de Les garçons sont actuellement diffusés sur Prime Video. Nous attendons toujours une date de sortie officielle pour la saison 3, mais avec la saison terminée, espérons que quelques images et de nouvelles informations ne sont pas trop éloignées. Certains détails de cette histoire nous viennent de Deadline.





