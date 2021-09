« The Boys » fait une moquerie pleine d’esprit aux Emmy Awards

Esta semana, “The Boys” ha anticipado la inminente llegada de su tercera temporada al presentar a sus fans su propia ceremonia de premios: “The Supie”, una especie de parodia a los Emmy, cuya ceremonia principal se llevará a cabo este domingo 19 de septembre.

La production de la série d’action acclamée sur Amazon Prime a fait monter la barre de sa parodie en présentant une nouvelle série d’affiches dans lesquelles on voit les membres de « The Seven », (l’équivalent de la Justice League), poser dans une sorte de tapis rouge, vêtus de tenues de gala faisant allusion à leurs uniformes habituels.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Giancarlo Esposito fait allusion à son retour dans « The Mandalorian »

A travers le compte officiel de la société fictive « Vough International« , La production de » The Boys » a présenté chacun des » The Seven » portant leur tenue allusive sur le tapis rouge de » The Supies « , anticipant que c’était » le seul événement de remise de prix qui sera diffusé ce soir » .

A travers un fil de publications, Vought International partage avec les internautes une description de chacune des tenues portées par ce groupe particulier de super « héros », qui ont été conçues par Laura Jean « LJ » Shannon, avec des illustrations de Gina DeDomenico. Malgré l’évidente parodie, « The Boys » est l’un des candidats favoris de cette nouvelle édition des Emmy.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La saison 10 d’AHS pourrait être la dernière de Sarah Paulson

La série Amazon Prime concourt dans la catégorie « Série dramatique exceptionnelle », contre d’autres grands exposants tels que « Bridgerton », « The Crown », « The Handmaid’s Tale », « Lovecraft Country », « Pose », « This Is Us » Et » Le Mandalorien. » Le dernier épisode de sa deuxième saison, écrit par Rebecca Sonnenshine, a également été nominé pour le « Meilleur scénario dans une série dramatique ».

Il a récemment été confirmé que le tournage de la troisième saison de « The Boys » était enfin terminé. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle, le showrunner et créateur de la série, Eric Kripke, a indiqué que ces épisodes sont les plus brutaux et violents sur lesquels il a travaillé, anticipant que le public n’est pas prêt à ce qui s’en vient.