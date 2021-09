The Boys : Confirmer la fin du tournage de la saison 3

En plus d’être l’une des adaptations télévisées les plus célèbres du genre super-héros aujourd’hui, « The Boys » s’est également positionné comme l’une des productions originales les plus réussies du catalogue HBO Max, grâce au travail de ses créateurs Seth Rogen et Evan Goldberg.

Eric Kripke, connu pour son travail sur « Supernatural », sert de showrunner dans cette adaptation de la célèbre série de bandes dessinées créée par Garth Ennis et Darick Robertson dans laquelle un homme rejoint une cellule d’hommes ordinaires dont le but est de démasquer aux super-héros le vrai crétins qu’ils sont, malgré la protection qu’ils reçoivent des conglomérats corrompus qui les représentent.

« The Boys » a réussi à surmonter certaines des limites que la programmation en streaming pouvait présenter jusqu’à sa première, présentant une grande charge de violence explicite accompagnée d’un message fort de critique sociale et d’un développement complet de ses personnages.

A travers leurs réseaux sociaux, des acteurs du casting principal de la série comme Karl Urban, Jack Quaid ou Jensen Ackles ont présenté leurs messages respectifs célébrant la fin du tournage de la troisième saison, remerciant leurs collègues et l’équipe de tournage pour leur travail, qui selon Urban, sont responsables de la sécurité de tous.

Chaque saison de « The Boys » a été tournée dans la ville canadienne d’Ontario, qui sert de décor principal à d’innombrables productions pour le cinéma et la télévision. La troisième saison devrait être la plus chère et la plus violente jamais réalisée.

La troisième saison comportera des add-ons intéressants en production. Jensen Ackles sera Soldier Boy, une sorte de « Captain America » de cet univers, tandis que Katia Winter jouera Little Nina. Les nouveaux épisodes de « The Boys » devraient arriver dans le catalogue Amazon Prime entre fin 2021 et début 2022.